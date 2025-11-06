Najbolja marinada na svetu, meso će biti mekano, sočno i prepuno ukusa

Najbolja marinada u kojoj meso oslobađa svoje unutrašnje sokove koji pritom u najvećoj meri sadrže karakteristične mirise.

Mnogi tvrde da je ovo najbolja marinada za meso. Evo kako ćete pripremiti dobru marinadu za junetinu, piletinu ili divljač. Meso je najbolje da marinirate preko noći ili najmanje nekoliko sati pre pečenja, ali ako stvari krenu po zlu, meso sa roštilja biće gumeno ili bezukusno.

Da bi meso pripremili što lakše i da bi vaša jela bila što ukusnija, važno je pripremiti dobru marinadu i u njemu držati meso 48-72 sata. Ako se ne spremi kako treba, rezultat je suvo meso koje je teško za žvakanje. Pohovanje mesa je uvek dobro rešenje, ali nije zdravo jesti toliko masno često.

Dok je u marinadi, meso oslobađa svoje unutrašnje sokove koji pritom u najvećoj meri sadrže mirise karakteristične za meso, a istovremeno meso poprima mirise same marinade. Prilikom pripreme biće meso sočno i mekano.

Ovako izgleda najbolja marinada za junetinu, piletinu ili divljač.

Sastojci:

1/4 l belog vina,

1/4 l vinskog sirćeta,

2 kašike šećera,

10 zrna bibera,

50 g iseckanog celera,

100 g iseckanog peršuna,

100 g iseckane šargarepe,

veća glavica crvenog luka iseckanog na režnjeve,

2 režnja belog luka sitno iseckana,

1 l vode

Priprema:

Pomešati vodu, vino i sirće. Iseckajte povrće i zajedno sa začinima dodajte u posudu.

Kratko prokuvati i ostaviti da se ohladi.

Ova količina je dovoljna za 3 kg mesa. Ukoliko pripremate manje, odnosno više, srazmerno smanjite količinu ili povećajte sastojaka da bi bilo sočno i mekano.

