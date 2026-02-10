Najbolja marinada za junetinu, piletinu ili divljač, napravite je ako želite da meso bude preukusno, sočno i mekano

Marinada od ovih sastojaka je najbolja marinada za junetinu, piletinu ili divljač. Evo kako ćete je pripremiti.

Evo kako ćete pripremiti dobar pac za junetinu, piletinu ili divljač. Ovo je najbolja marinada za ovo meso, kad ga pripremite biće preukusno i uvek sočno i mekano.

Da biste meso pripremili što lakše i da bi vaša jela bila što ukusnija, važno je pripremiti dobar pac (marinadu) i u njemu držati meso 48-72 sata.

Dok je u pacu, meso oslobađa svoje unutrašnje sokove koji pritom u najvećoj meri sadrže mirise karakteristične za meso, a istovremeno meso poprima mirise same marinade.

Evo kako se priprema najbolja marinada za junetinu, piletinu ili divljač.

Sastojci:

1/4 l belog vina,

1/4 l vinskog sirćeta,

2 kašike šećera,

10 zrna bibera,

50 g iseckanog celera,

100 g iseckanog peršuna,

100 g iseckane šargarepe,

veća glavica crvenog luka iseckanog na režnjeve,

2 režnja belog luka sitno iseckana,

1 l vode

Priprema:

Pomešati vodu, vino i sirće. Dodati iseckano povrće i začine. Kratko prokuvati i ostaviti da se ohladi.

Ova količina je dovoljna za 3 kg mesa, pa ukoliko pripremate manje, srazmerno smanjite količinu sastojaka.

