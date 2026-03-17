Ubedljivo najbolja smesa za palačinke, zaboravićete sve druge recepte kad ovo probate!

Zaboravićete sve druge recepte kad napravite palačinke na ovaj način. Tajni trikovi kako se pravi ubedljivo najbolja smesa za palačinke.

Priprema smese za palačinke trebala bi biti jedan od najjednostavnijih poduhvata u kuhinji, ali koliko god se priprema smese činila jednostavnom, česte su rasprave o malim trikovima koji će osigurati mekane i slasne palačinke. Ti trikovi obično su vezani za pojedine sastojke ili postupke tokom pripreme, vremena koliko smesa za palačinke mora da „odstoji“ i načina za pečenja smese.

Iako se sastojci i priprema razlikuju u zavisnosti od porekla recepta za palačinke, neka su pravila univerzalna i važe za sve moguće recepte za pripremu ovog specijaliteta.

Za početak, potrebno je pripremiti sve sastojke koje ćete upotrebiti – jaja, brašno (najbolje je pomešati glatko i oštro belo brašno), mleko, mineralnu vodu, prstohvat soli, kašičicu ruma, malo narendane limunove kore, pola kašičice šećera i jednu kašičicu ulja. Količine jaja, mleka i brašna do određene mere mogu biti „odokativne“, a prosečno se na 2 jaja srednje veličine koristi 250 – 300 g brašna. Jedan od trikova u sastojcima je količina jaja, veća količina jaja mogla bi rezultirati „žilavim“ palačinkama, a to želite da izbegnete.

Redosled dodavanja sastojaka

Kako se priprema ubedljivo najbolja smesa za palačinke? Prvo dodajte jaja koja treba penasto umutiti. U nekim receptima videćete i preporuku odvajanja žumanaca od belanaca, međutim, to se češće odnosi na deblje palačinke poput američkih palačinki u koje se dodaje i šećer i maslac.

Za našu domaću verziju tankih i mekanih palačinki potrebno je za početak penasto umutiti cela jaja i potom im dodati mleko i opet mešati.

Potom dodajte brašno koje je potrebno dodati toliko da smesa bude vrlo gusta i takvu smesu treba dobro mešati žicom za mućenje kako bi se temeljno homogenizovala i kako bi se izbeglo stvaranje grudvica. Nakon toga se smesa razređuje mineralnom vodom do željene gustine.

Sastojke nemojte žustro mešati jer to razbija njihovu strukturu, potrebno ih je samo dobro povezati. Takođe, nikada ne koristite štapni mikser, a ako koristite obični, nakon dodavanja brašna podesite ga na najnižu brzinu. Uz ovaj recept palačinke će vam uvek uspeti, biće ukusne, mekane i vazdušaste.

Sitni dodaci, veliki trikovi

Sitni ali bitni dodaci su i rum, so, šećer i malo ulja, a neće škoditi ni malo limunove kore. I kuvarima-amaterima je poznato da najvazdušastije i najmekše palačinke moraju da budu napravljene s dodatkom gazirane mineralne vode bogate bikarbonatima. Iako je mineralna gazirana voda po svojoj pH vrednosti kisela, ona zapravo deluje alkalno zbog obilja bikarbonata koje sadrži.

Natrijum-bikarbonat, ili popularno soda-bikarbona osnovni je sastojak praška za pecivo. Stoga su mekane, prozračne i prhke palačinke skoro nezamislive bez mineralne vode. Dodatak ruma u testa koja se peku na ulju, osim što obezbeđuje posebnu aromu i miris, osigurava i da palačinke neće upiti nepotrebno ulje.

Mali dodatak soli učvrstiće mrežu glutena i tako osigurati bolju konzistenciju pečenom testu. Dodatak šećera obično je svojstven receptima za slatke palačinke, a nekada možete obični šećer zameniti i vanilin-šećerom.

Sastojci za palačinke

2 jaja

250 g brašna (pola glatkog i pola oštrog)

350 ml mleka

1 dl mineralne vode

malo soli

narendana korica pola limuna

1 vanilin šećer

Priprema palačinki

1. U većoj posudi penasto umutite cela jaja, dodajte mleko, zatim opet promešajte

2. Potom uz neprestano mešanje žicom dodajte brašno dok ne potrošite zadatu količinu

3. Dodaj mineralnu vodu pa sve dobro miješaj dok ne dobiješ homogenu smjesu

4. Sada dodajte limun (narendana korica limuna), rum po želji (svakako preporuka da stavite) zatim vanilin šećer, i so

5. Sve dobro promešajte pa ostavite da smesa za palačinke odstoji 10 minuta

6. U međuvremenu dobro zagrejte tiganj za palačinke (po mogućnosti sa nelepljivom podlogom)

7. Premazati vruć tiganj četkicom sa vrlo malo ulja

8. Pržiti oko 30 sekundi (do zlatnožute boje) jednu stranu, preokrenuti pa nastaviti prženje druge strane palačinke oko 20 sekundi

