Najbolja smesa za prženje ribe: Korica krcka pod zubima, a meso ostaje mekano i sočno

Greška koju svi prave jeste korišćenje običnog brašna. Najbolja smesa za prženje ribe ima sastojak koji malo ko koristi, a on sve menja.

Riba koja krcka pod zubima, a iznutra ostaje mekana i sočna nije stvar sreće, nego stvar smese. Najbolja smesa za prženje ribe nije ona sa samo brašnom i soli, tu grešku pravi većina.

Pravo hrskanje dolazi iz kombinacije koju malo ko zna i koja pravi razliku između ribe koja se pojede u sekundi i ribe koja ostane na tanjiru.

Zašto većina smeša ne daje pravu koricu

Greška koju svi prave je što koriste samo brašno. Brašno daje koricu, ali ona brzo omekša i postaje gumasta čim riba sjedne na tanjir. Drugi problem je vlaga, ako riba nije dobro osušena pre prženja, smesa klizi i ne prijanja kako treba.

Pravo hrskanje dolazi iz kombinacije sastojaka koji zajedno rade ono što ni jedan od njih ne bi mogao sam. I tu počinje prava razlika.

Najbolja smesa za prženje ribe

Ovo je smesa koja radi za svaku ribu, bilo da je u pitanju šaran, som, oslić ili papalina.

Sastojci za smešu:

3 kašike kukuruznog brašna

3 kašike pšeničnog brašna

1 kašičica soli

1 kašičica aleve paprike

Pola kašičice belog luka u prahu

Pola kašičice crnog bibera

Pola kašičice sode bikarbone

Soda bikarbona je tajna sastojak koji malo ko koristi. Ona stvara sitne mehuriće tokom prženja koji koricu čine lakšom i hrskavijom, a meso ostaje mekano iznutra.

Kukuruzno brašno daje onu zlatnu boju i hrskavost koja ne popušta ni kada riba odstoji na tanjiru.

Kako se pravilno panira i prži riba

Sama smesa nije dovoljna, tehnika je jednako važna. Evo tačnog redosleda:

Ribu dobro osušite papirnim ubrusom sa svih strana, vlaga je neprijatelj hrskave korice

Posolite ribu 10 minuta pre prženja i ostavite da odstoji

Ponovo osušite papirnim ubrusom posle soljenja

Uvaljajte ribu u smešu sa svih strana i lagano protresite višak

Ulje mora biti dobro zagrejano pre nego što riba uđe, kap vode mora da cvrči odmah

Ne stavljajte previše ribe odjednom, temperatura ulja pada i korica ne može da se formira

Ne okrećite ribu pre nego što se korica sama ne odvoji od tiganja

Poslednji korak je najvažniji. Ako riba puca kada je pokušate okrenuti, nije spremna. Sačekajte još minut i ona će se sama pustiti.

Sitni trikovi koji prave veliku razliku

Najbolja smesa za prženje ribe nije ništa bez par sitnih detalja koji je podižu na viši nivo. Ako volite još hrskaviju koricu, dodajte kašiku griza u smešu. Griz daje dodatnu teksturu koja se oseća pod zubima na poseban način.

Za ribu s kožom, najpre isprže stranu s kožom i držite je pritisnutu lopaticom prvih minut-dva. Koža se stegne i ne skuplja, a riba ostaje ravna i ravnomerno se prži.

Ulje ne sme biti maslinovo za prženje na visokoj temperaturi. Koristite suncokretovo ili ulje od repice, jer podnose visoku temperaturu bez da zagore i ne menjaju ukus ribe.

