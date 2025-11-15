Najbolja zaprška pravi se samo ovako, tajna je u pravom odnosu ove 2 namirnice!

Najbolja zaprška pravi se samo ovako, tajna je u pravom odnosu brašna i masnoće. Tako pripremljena daje jelu bogatiju teksturu bolji ukus

Najbolja zaprška je ona koja ima pravi odnos brašna i masnoće. Pravilno pripremljena zaprška ne samo da daje jelu bogatiju teksturu, već i poboljšava njegov ukus.

Zaprška je ključni element za obogaćivanje jela, dodajući mu gustinu i punoću ukusa, a njena tajna leži u jednostavnoj, ali preciznoj pripremi. Odnos brašna i masnoće je uvek jednak, a vrsta masnoće zavisi od vrste jela koje pripremate. Koristi se uvek meko brašno. Za laganije, svetlije sosove i čorbe, najbolji izbor je puter ili margarin, jer daju nežan i kremast ukus. Za bogatija, tamnija jela, poput paprikaša, ulje ili svinjska mast dodaju jelu intenzivniju aromu i boju.

Priprema zaprške je prilično jednostavna. Prvo zagrejete masnoću, bilo da se radi o puteru, ulju ili masti, zatim dodate brašno i lagano mešate dok ne počne da peni. Ako želite svetlu zapršku, pazite da ne prepržite brašno, već ga skinite sa vatre čim dobije blagu zlatnu boju. Za tamniju zapršku, nastavite sa prženjem dok brašno ne postane tamnije, ali bez da zagori.

Da biste postigli savršenu teksturu, zapršku postepeno razblažujte hladnom vodom ili tečnošću iz jela, sve vreme mešajući kako bi smesa ostala glatka i da bi se napravila najbolja zaprška. Ovaj proces osigurava da izbegnete grudvice, a ključ je u stalnom mešanju.

Na kraju, zapršku je potrebno kuvati najmanje 20 minuta kako bi izgubila ukus sirovog brašna i potpuno se sjedinila sa jelom, dok kod kremastih čorbi i gustih sosova možete produžiti kuvanje i do 30 minuta za savršenu konzistenciju.

Količina zaprške prema vrsti jela

Količina zaprške koju treba koristiti zavisi od vrste jela koje spremate:

– Za bele krem čorbe: Na 1 litar tečnosti koristite 50 grama masnoće i 50 grama brašna.

– Za čorbe od povrća ili mesa: Potrebno je 40 grama masnoće i 40 grama brašna.

– Za ređe čorbe od povrća ili ribe: Dovoljno je 30 grama masnoće i 30 grama brašna.

– Za svetle umake: Na 500 ml tečnosti koristi se 40 grama masnoće i 40 grama brašna.

Pravilno pripremljena zaprška ne samo da daje jelu bogatiju teksturu, već i poboljšava njegov ukus.

(kurir.rs)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com