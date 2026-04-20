Najbolje faširane šnicle se prave bez jaja i prezli: Turci imaju caku zbog koje su neuporedivo ukusnije

Spremite najsočnije meso do sada! Zaboravite na jaja i prezle - Turci imaju trik sa lukom zbog kog su faširane šnicle neuporedivo ukusnije.

Svi smo navikli da u faširane šnicle obavezno idu jaja i natopljen hleb, jer se plašimo da će se meso inače raspasti ili biti pretvrdo. Međutim, turski kuvari koji su majstori za roštilj to rade potpuno drugačije i dobijaju rezultat koji je neuporedivo ukusnije rešenje od onoga na šta smo navikli.

Njihova metoda čuva čist ukus mesa, a sočnost postižu jednim prostim trikom sa lukom koji rešava problem suvih šnicli jednom zauvek.

Turske faširane šnicle su ukusan i jednostavan obrok koji se brzo priprema, a idealne su za porodičnu večeru ili brzi ručak.

Nema potrebe za gomilom dodataka koji samo razvodnjavaju ukus i čine meso gnjecavim – tajna je u jednostavnosti i pravim začinima.

Zašto je važno kakvo meso birate?

Kada izbacite jaja, ključno je da meso samo po sebi bude dovoljno dobro da drži oblik.

Osim dobrih začina, bitno je i da kupite čisto mleveno meso, od jedne vrste mesa, a ne mešano. Najbolje je da uzmete čistu junetinu, jer ona ima tu specifičnu aromu koja uz prave začine postaje neuporedivo ukusnije jelo nego kad se pomeša više vrsta mesa sumnjivog kvaliteta.

Sočne, začinjene i pripremljene od mlevenog mesa, ove šnicle mogu da se posluže uz različite priloge poput pire krompira, povrća ili obične salate.

Ali, pre nego što počnete da pržite, treba da uradite jednu stvar sa lukom koja će napraviti svu razliku.

Sastojci:

1 kg mlevenog mesa (najbolje čista junetina)

1 crni luk

1 kašika rendanog belog luka

1/2 šolje peršuna

Biber, tucana i slatka paprika, kumin i korijander (po jedna kašičica od svega).

Priprema:

Kako bi šnicle bile sočne, neophodno je da ih dobro začinite pre nego što ih ispržite. Ceo postupak je gotov za čas:

Isecite crni luk i stavite ga u običnu vodu na par minuta. Luk na ovaj način gubi oštrinu, a kasnije u mesu ostaje sočan.

U meso dodajte začine, beli luk i seckani peršun. Sve to dobro izgnječite rukama da se meso sjedini sa mirisima.

Procedite crni luk i ubacite ga u smesu. Ponovo sve dobro promešajte. Videćete da je smesa kompaktna iako nema jaja.

Rukama vadite meso i pravite loptice, pa ih dlanom spljoštite. Što su tanje, to će biti hrskavije spolja, a neuporedivo ukusnije i sočnije unutra.

Pecite u zagrejanom ulju dok ne dobiju finu boju sa obe strane.

Male tajne za neuporedivo ukusnije meso

Ako želite da izvučete maksimum iz recepta, ostavite meso da odstoji u frižideru pola sata pre prženja. Tako će začini pustiti svu svoju aromu, pa će svaka šnicla biti neuporedivo ukusnije pripremljena.

Takođe, vodite računa da vatra ne bude prejaka kako meso ne bi ostalo živo unutra, a izgorelo spolja. Umerena temperatura je zakon za sočnost.

Ručak koji ćete sigurno ponoviti

Nije vam potrebno mnogo sudova ni vremena za vrhunske faširane šnicle. Tajna turske kuhinje je jednostavna: snažni začini i trik sa lukom.

Sledeći put obavezno probajte ovu metodu – sigurni smo da ćete se oduševiti i zaboraviti na stare recepte sa prezlama i jajima.

Prijatno!

