Najbolje knedle za supu: Isprobajte ovaj recept, nikad neće biti žilave već toliko vazdušaste da se tope u ustima

Mnogi imaju trikove, cake i savete za svoje savršene knedle – mi vam donosimo i ovaj!

Recept za knedle za supu koji nikada ne razočara!

Knedle za supu treba da budu savršeno lagane i mekane. Ako su previše čvrste i gumene, gube svoju čar, dok se previše mekane knedle lako raspadaju, što takođe nije poželjno.

Međutim, uz ovaj provereni recept, napravićete knedle koje će vas podsetiti na onu bakinu supu sa nedeljnog ručka – sočne, mekane i neodoljivo ukusne.

Sastojci:

– 1 jaje

– 4 kašike griza

– 1 kašika ulja ili otopljenog putera

– ½ kašičice soli

– prstohvat bibera (opciono)

– 1 kašika svežeg seckanog peršuna (opciono)

Priprema:

Priprema smese:

Umutiti jaje viljuškom dok ne postane penasto.

Dodati ulje (ili puter) i so, pa promešati.

Postepeno dodavati griz uz mešanje, dok ne dobijete gustu, ali ne previše čvrstu smesu.

Ostaviti smesu da odmori 10-15 minuta da griz nabubri.

Kuvanje knedli:

U ključalu supu (ili posoljenu vodu) kašikom vaditi knedle i spuštati ih pažljivo. Ako želite da budu jednake veličine, koristite mokru kašiku da se smesa ne lepi.

Kuvati na tihoj vatri oko 10-15 minuta.

Knedle će narasti i postati mekane.

Provera da li su gotove:

Izvadite jednu knedlu i presecite je – ako nema sirovog dela u sredini, gotove su!

Ako su tvrde, dodajte malo manje griza sledeći put, a ako su se raspale, dodajte malo više griza.

Saveti:

Knedle će biti vazdušaste ako ne premešate smesu i pustite je da odmori

Kuvajte ih na laganoj vatri – ako voda/supa prejako ključa, mogu se raspasti

Ako volite dodatni ukus, u smesu možete dodati malo sitno seckanog peršuna ili muskatnog oraščića

Prijatno!

(citymagazine.rs)

