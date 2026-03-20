Najbolje mađarske prženice: Jedan sastojak menja sve, deca i odrasli ga obožavaju a pravi se ovoga

Najbolje mađarske prženice su izuzetno sočne zahvaljujući genijalnom triku sa topljenim sirom. Isprobajte ovaj recept već sutra ujutru!

Pravi doručak od starog hleba ne mora da bude ni mastan a ni dosadan, posebno ako tražite način da iskoristite namirnice koje već imate u frižideru. Najbolje mađarske prženice kriju genijalan kulinarski trik u središtu svake kriške. Umesto klasičnog i brzog umakanja samo u umućena jaja, Mađari prave bogate punjene sendviče sa sirom koji se prosto tope u ustima i daju odličnu energiju za početak dana. Ovaj način pripreme se generacijama prenosi i savršeno kombinuje pristupačne sastojke u vrhunski doručak.

Koji je tajni sastojak za ukusne prženice sa sirom?

Ključ je u kombinaciji topljenog sira u listićima i rendanog sira. Dve kriške hleba se kratko umoče u mleko, između njih se stavi sir, a zatim se sve uvalja u brašno, jaja i dodatni sir pre prženja.

Ovakav pohovani hleb na mađarski način garantuje da će svaki doručak biti izuzetno sočan iznutra, a savršeno hrskav spolja. Obratite pažnju na samu tehniku umakanja, jer tu mnogi prave grešku. Stari hleb se samo provuče kroz hladno mleko, a onda se tečnost veoma pažljivo iscedi između dlanova. Na taj način izbegavate da sredina postane gnjecava i teška za prženje na ulju.

Kako se prave najbolje mađarske prženice

Da biste napravili ovaj fenomenalan obrok za celu porodicu, biće vam potrebna osnovna trpeza i nekoliko lako dostupnih namirnica. Za pet osoba pripremite:

20 kriški starog hleba (najbolje onog od prethodnog dana)

10 kriški topljenog sira u listićima

300 grama izrendanog topljenog sira (ili kvalitetnog kačkavalja)

300 mililitara hladnog mleka

100 grama mekog pšeničnog brašna

4 velika i sveža jaja

ulje za prženje u dovoljnoj količini

Recept za mađarske prženice korak po korak

Pripremite četiri dublje posude kako biste maksimalno ubrzali proces i izbegli nered u kuhinji. U prvu posudu sipajte mleko, u drugoj dobro umutite jaja viljuškom, u treću stavite brašno, a u četvrtu narendani sir. Probajte da radite brzo i spretno. Umočite prvu krišku hleba u mleko, iscedite je, stavite listić sira, pa je odmah preklopite drugom isceđenom kriškom.

Sada prelazimo na najvažniji deo pripreme koji menja teksturu doručka. Dobijeni sendvič prvo temeljno uvaljajte u brašno sa svih strana, zatim ga obložite jajima, i na kraju ga pažljivo spustite u tanjir sa rendanim sirom. Obavezno pospite malo sira i odozgo kako bi se stvorila bogata korica prilikom pečenja. Ovako spremljene bogate mađarske prženice pržite u dubljem tiganju na dobro zagrejanom ulju sa obe strane dok ne dobiju prepoznatljivu zlatnu boju.

Zašto je važno pržiti sendviče jedan po jedan

Domaćice često greše jer spreme sve sendviče unapred i ostave ih na radnoj površini. Ako to uradite, hleb će predugo stajati natopljen mlekom i na kraju će se raspasti pre nego što uopšte stigne do vrelog tiganja. Uvek pripremite samo jednu porciju, ubacite je u ulje, pa tek onda pređite na sledeću. To je jedini proveren način da vaše najbolje prženice sa topljenim sirom ostanu potpuno kompaktne.

Gotove komade obavezno vadite na debeli papirni ubrus. Ovaj jednostavan korak je presudan da bi se iscedio sav nepotrebni višak masnoće i da bi spoljašnja hrskavost ostala netaknuta, dok sredina ostaje meka. Kombinacija sira koji se rasteže pri svakom zalogaju i prozračne sredine učiniće da najbolje mađarske prženice postanu vaš omiljeni izbor, te ćete potpuno zaboraviti na običan pohovani hleb.

Kako vi najčešće pripremate stari hleb i da li ste nekada probali da dodate sir u samu smesu?

Koji hleb je najbolji za prženice?

Najbolje je koristiti stari hleb koji je odstajao barem jedan dan, jer manje upija masnoću i ne raspada se tokom prženja u ulju.

Da li prženice mogu da se peku u rerni?

Mogu se peći na pek papiru u rerni zagrejanoj na 200 stepeni, što je odlična alternativa ako želite obrok sa znatno manje kalorija.

Kako da prženice ne budu masne?

Uvek pržite na dobro zagrejanom ulju i gotove komade obavezno vadite na debeli papirni ubrus koji će efikasno upiti sav višak masnoće.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com