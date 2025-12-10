Najbolje posno jelo gotovo za 15 min – uštipci od tikvica, toliko dobri da ih traže i oni koji ne poste.
Najbolje posno jelo nikad nije komplikovano.
Ne traži egzotične sastojke, ne zahteva sate u kuhinji i ne ostavlja te umornog i pre nego što sedneš da jedeš. Traži samo pametan izbor namirnica i trik koji ubrzava pripremu.
Ovo je obrok koji praktično nudi sve: brz, zdrav, lagan, a tako ukusan da nestaje gotovo odmah čim ga izneseš na sto. Uz to, vraća one dobre, nostalgične mirise iz detinjstva, ali u modernoj, zdravijoj verziji.
Zašto baš uštipci od tikvica
Tikvice su sjajna stvar. Blage su, upijaju ukuse kao sunđer, a u tiganju se pretvaraju u savršenu mekoću spolja hrskavu, iznutra sočnu. Kada im dodaš kinou i brašno od leblebija, dobiješ uštipke koji se ne raspadaju, ne upijaju ulje i ne traže ni jaja ni mleko.
- bez mnogo masnoće
- bez komplikacijapotpuno posno
- a sve to i dalje preukusno
Dodaj još malo spanaća i mirođije da dobiješ onu lepu, zelenu boju zbog koje svi pitaju: Šta je ovo tako dobro?
Sastojci:
- 1 velika tikvica
- 3 kašike kuvane kinoe
- 2 kašike brašna od leblebija
- Šaka iseckanog spanaća
- Mirođija po ukusu
- So, biber
- Malo maslinovog ulja za pečenje
Priprema:
Rendaš tikvicu, posoliš i ocediš višak vode (ovo je najvažniji trik). Dodaj kinou, brašno od leblebija, spanać i mirođiju. Promešaj, oblikuj male uštipke i spusti na dobro zagrejan tiganj sa malo ulja.
Pečeni su čim dobiju zlatnu koricu. I to je sve.
Šta dobijaš kad napraviš ovo jelo? Samo 15 minuta u kuhinji. Na tanjiru nešto što izgleda kao iz restorana. A svi pitaju da li može još.
Ako želiš malo promeniti ukus:
- Dodaj kukuruz ili probarenu rendanu šargarepu
- Ubaci malo čili praha za pikantnu varijantu
- Dodaj mirođiju i bosiljak za pravi mediteranski šmek
- Posluži uz avokado namazan na hleb ili uz posnu tzatziki salatu
Evo zašto će ti ovaj recept često biti u rotaciji:
- Spreman je brže od naručivanja hrane
- Sadrži vlakna koja te drže sitim
- ima dovoljno proteina zahvaljujući kinoi i leblebiji
- Ne opterećuje stomak
Odličan je i topao i hladan (zato je idealan i za posao) Probaj danas i javi utiske
Ako imaš tikvicu u frižideru, upravo imaš i najbolje posno jelo za 15 minuta. Samo kreni. Dok se tikvica ocedi, već si na pola puta.
A onda samo gledaj kako nestaje sa tanjira.
