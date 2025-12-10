Najbolje posno jelo može biti neverovatno jednostavno kada znaš pravi recept. Spremi ga za 15 min i oduševi sve za stolom.

Najbolje posno jelo gotovo za 15 min – uštipci od tikvica, toliko dobri da ih traže i oni koji ne poste.

Najbolje posno jelo nikad nije komplikovano.

Ne traži egzotične sastojke, ne zahteva sate u kuhinji i ne ostavlja te umornog i pre nego što sedneš da jedeš. Traži samo pametan izbor namirnica i trik koji ubrzava pripremu.

Ovo je obrok koji praktično nudi sve: brz, zdrav, lagan, a tako ukusan da nestaje gotovo odmah čim ga izneseš na sto. Uz to, vraća one dobre, nostalgične mirise iz detinjstva, ali u modernoj, zdravijoj verziji.

Zašto baš uštipci od tikvica

Tikvice su sjajna stvar. Blage su, upijaju ukuse kao sunđer, a u tiganju se pretvaraju u savršenu mekoću spolja hrskavu, iznutra sočnu. Kada im dodaš kinou i brašno od leblebija, dobiješ uštipke koji se ne raspadaju, ne upijaju ulje i ne traže ni jaja ni mleko.

bez mnogo masnoće

bez komplikacijapotpuno posno

a sve to i dalje preukusno

Dodaj još malo spanaća i mirođije da dobiješ onu lepu, zelenu boju zbog koje svi pitaju: Šta je ovo tako dobro?

Sastojci:

1 velika tikvica

3 kašike kuvane kinoe

2 kašike brašna od leblebija

Šaka iseckanog spanaća

Mirođija po ukusu

So, biber

Malo maslinovog ulja za pečenje

Priprema:

Rendaš tikvicu, posoliš i ocediš višak vode (ovo je najvažniji trik). Dodaj kinou, brašno od leblebija, spanać i mirođiju. Promešaj, oblikuj male uštipke i spusti na dobro zagrejan tiganj sa malo ulja.

Pečeni su čim dobiju zlatnu koricu. I to je sve.

Šta dobijaš kad napraviš ovo jelo? Samo 15 minuta u kuhinji. Na tanjiru nešto što izgleda kao iz restorana. A svi pitaju da li može još.

Ako želiš malo promeniti ukus:

Dodaj kukuruz ili probarenu rendanu šargarepu

Ubaci malo čili praha za pikantnu varijantu

Dodaj mirođiju i bosiljak za pravi mediteranski šmek

Posluži uz avokado namazan na hleb ili uz posnu tzatziki salatu

Evo zašto će ti ovaj recept često biti u rotaciji:

Spreman je brže od naručivanja hrane

Sadrži vlakna koja te drže sitim

ima dovoljno proteina zahvaljujući kinoi i leblebiji

Ne opterećuje stomak

Odličan je i topao i hladan (zato je idealan i za posao) Probaj danas i javi utiske

Ako imaš tikvicu u frižideru, upravo imaš i najbolje posno jelo za 15 minuta. Samo kreni. Dok se tikvica ocedi, već si na pola puta.

A onda samo gledaj kako nestaje sa tanjira.

