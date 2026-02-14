Da li su ovo najbolje palačinke koje ćete probati? Ocenite sami!

Najbolje prolećne palačinke koje prosto plene svojim ukusom i izgledom – nema ko ih ne voli.

Zanimljiv i zdrav obrok koji osvaja — zelene palačinke.

Ako želiš da uvedeš više povrća u svakodnevnu ishranu, a da obrok i dalje bude ukusan i zabavan, ove zelene palačinke su sjajan izbor. Ideja je jednostavna — umesto klasičnih palačinki koje se prave samo od brašna i mleka, ovde se u smesu dodaje zeleno povrće, koje ne utiče negativno na ukus, ali daje lepu boju i dodatne nutritivne vrednosti.

Ove palačinke mogu da budu odličan izbor za doručak, međuobrok ili čak laganu večeru. Poslužene uz jogurt, umak od sira ili sveže povrće, pružaju drugačiji i osvežavajući ukus koji osvaja i decu i odrasle.

Sastojci:

Jaja

Mešavina spanaća, blitve ili drugog zelenog povrća

Brašno

Mleko

So i biber

Maslinovo ulje za prženje

Priprema:

U blenderu sjedini jaja i zeleno povrće dok ne dobiješ glatku, jednobojnu smesu. Dodaj brašno, mleko, prstohvat soli i bibera, pa sve dobro promešaj dok ne dobiješ ujednačeno testo.

Zagrej tiganj sa malo maslinovog ulja.

Sipaj manju količinu smese kako bi palačinke bile tanke i ravnomerne. Prži sa obe strane dok ivice ne postanu zlatne i testo se potpuno ne ispeče.

Posluži tople, uz dodatke po želji — jogurt, sveže povrće, sir ili umak po izboru.

Ove zelene palačinke sjajan su način da dodaš više boje i zdravlja u svoj tanjir, a da ne žrtvuješ ukus. Prave se brzo, lako i daju mnogo prostora za kreativnost kada birate prateće namaze i dodatke.

Prijatno!

