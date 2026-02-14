Da li su ovo najbolje palačinke koje ćete probati? Ocenite sami!
Najbolje prolećne palačinke koje prosto plene svojim ukusom i izgledom – nema ko ih ne voli.
Zanimljiv i zdrav obrok koji osvaja — zelene palačinke.
Ako želiš da uvedeš više povrća u svakodnevnu ishranu, a da obrok i dalje bude ukusan i zabavan, ove zelene palačinke su sjajan izbor. Ideja je jednostavna — umesto klasičnih palačinki koje se prave samo od brašna i mleka, ovde se u smesu dodaje zeleno povrće, koje ne utiče negativno na ukus, ali daje lepu boju i dodatne nutritivne vrednosti.
Ove palačinke mogu da budu odličan izbor za doručak, međuobrok ili čak laganu večeru. Poslužene uz jogurt, umak od sira ili sveže povrće, pružaju drugačiji i osvežavajući ukus koji osvaja i decu i odrasle.
Sastojci:
- Jaja
- Mešavina spanaća, blitve ili drugog zelenog povrća
- Brašno
- Mleko
- So i biber
- Maslinovo ulje za prženje
Priprema:
U blenderu sjedini jaja i zeleno povrće dok ne dobiješ glatku, jednobojnu smesu. Dodaj brašno, mleko, prstohvat soli i bibera, pa sve dobro promešaj dok ne dobiješ ujednačeno testo.
Zagrej tiganj sa malo maslinovog ulja.
Sipaj manju količinu smese kako bi palačinke bile tanke i ravnomerne. Prži sa obe strane dok ivice ne postanu zlatne i testo se potpuno ne ispeče.
Posluži tople, uz dodatke po želji — jogurt, sveže povrće, sir ili umak po izboru.
Ove zelene palačinke sjajan su način da dodaš više boje i zdravlja u svoj tanjir, a da ne žrtvuješ ukus. Prave se brzo, lako i daju mnogo prostora za kreativnost kada birate prateće namaze i dodatke.
Prijatno!
