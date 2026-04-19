Najbolje prženice za doručak: Hrskave spolja, mekane iznutra, nestaju za 5 minuta

Najbolje prženice za doručak probudiće sva vaša čula i savršeno vas zasititi. Naučite kako da ih ispržite bez kapi upijenog ulja.

Nema onog ko ne voli taj miris koji se širi iz kuhinje vikendom ujutru. Zato su najbolje prženice za doručak uvek siguran izbor kada želite nešto lepo za početak dana.

Kako napraviti najbolje prženice za doručak?

Ključno je korišćenju hleba starog barem dva dana, umućenim jajima sa malo mleka i prstohvatom soli. Kriške kratko umačite sa obe strane, a zatim ih pržite na umereno zagrejanom ulju dok ne dobiju zlatno-žutu, hrskavu koricu.

Mekan hleb bez viška masnoće

Da bi vaš hleb u jajima ispao besprekorno, prvo zaboravite na pretanke kriške potpuno svežeg, tek kupljenog hleba. One će se gotovo sigurno raspasti čim ih spustite u vlažnu smesu. Optimalna debljina za sečenje je oko jedan i po do dva centimetra, jer to omogućava da sredina ostane vazdušasta i mekana, dok spoljašnji sloj dobija čvrstinu.

U dubljoj posudi viljuškom dobro izmutite jaja. U smesu obavezno dodajte malo mleka, otprilike jednu kašiku po jajetu. Mleko je tu da pruži neophodnu mekoću iznutra, dok istovremeno sprečava da se jaja prebrzo isprže na površini, pre nego što se sredina ugreje. Ako volite pikantnije ukuse, u ovom trenutku slobodno umešajte malo tucane paprike, sušenog vlašca, pa čak i sitno seckanog belog luka za dodatnu i bogatiju aromu.

Trikovi za savršene prženice bez greške

Zaboravite na dugotrajno prženje u dubokom ulju koje pliva po tiganju. Dovoljno je samo blago podmazati dno ili sipati svega milimetar ulja pomešanog sa kockicom kvalitetnog putera. Puter jelu daje daleko bogatiju i puniju aromu, dok obično ulje služi da spreči puter od brzog zagorevanja na visokoj vatri. Tako se dobijaju savršene prženice koje ne padaju teško na stomak i ne ostavljaju onaj neprijatan, težak i masan trag na tanjiru.

Obratite pažnju na sledeća pravila tokom pripreme:

Tiganj mora biti dobro zagrejan pre nego što uopšte spustite prvu krišku u njega.

Odmah nakon spuštanja hleba, smanjite temperaturu na srednju jačinu kako bi se ravnomerno ispekao.

Ne držite hleb predugo u tečnosti, dovoljno je bukvalno par sekundi sa svake strane.

Uvek odlažite ispržene komade na debeli papirni ubrus radi brzog ceđenja viškova masnoće.

Trudite se da ne prepunite tiganj, jer će to naglo oboriti temperaturu ulja.

Ako pažljivo ispoštujete ove jednostavne i praktične smernice, vaš stari hleb iz tiganja više nikada neće ličiti na neke masne sunđere. Umesto toga, dobićete savršeno lagan obrok punog ukusa koji će obožavati svi ukućani, a posebno najmlađi. Neki iskusniji kuvari čak praktikuju dodavanje sitno rendanog parmezana direktno u umućena jaja, što stvara tanku i izuzetno hrskavu spoljašnjost.

Predlozi za posluživanje i kombinovanje ukusa

Prženice se obično služe uz zreo beli sir, gusti jogurt, domaći ajvar ili kvalitetan kajmak. Ukoliko u osnovnu smesu od jaja niste stavljali puno soli premažite kriške domaćim džemom od kajsija, pospite ih šećerom u prahu ili dodajte malo kvalitetnog čokoladnog krema ako volite ovakve slatke varijante.

Koliko dugo treba pržiti hleb sa jedne strane?

Pržite svaku stranu oko dva do tri minuta na umerenoj vatri dok ne dobije prepoznatljivu zlatnu boju i postane blago hrskava.

Da li mogu koristiti samo belance za smesu?

Možete, ukoliko želite dijetalnu varijantu, ali računajte da će tekstura obroka biti primetno tvrđa i manje bogatija ukusom.

Zašto mi prženice uvek ispadnu previše masne?

Problem je u previše hladnom ulju prilikom stavljanja hleba u tiganj ili dugom namakanju u jajima pre samog početka prženja.

Kojim dodacima Vi najčešće obogaćujete najbolje prženice za doručak i da li ste više ljubitelj slanih ili slatkih? Podelite svoje iskustvo i omiljene kombinacije sa nama u komentarima ispod!

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com