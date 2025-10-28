Najbolje slavsko predjelo: Slane kuglice gotove za 15 minuta! (VIDEO)

Slane slavske kuglice su jedno od najlepših i najpraktičnijih predjela za slavsku trpezu – dekorativne, ukusne i jednostavne za pripremu.

Dakle, s obzirom na to da je vreme slava, rešili smo da isprobamo sjajan recept za slane kuglice!

Potrebno je:

– 300g krem sira

– 150g šunke

– 150g kačkavalja

– 2 kašike susama

– 100g kikirikija

– svež peršun(opciono)

– začini(so, beli luk u prahu,biber)

– 1 kašika ajvara

+ još susama i kikirikija za umakanje

Priprema:

Šunku iseckati na kockice, kačkavalj izrendati, kikiriki usitniti u seckalici. U posudu sipati krem sir i sve ostale sastojke osim ajvara. Sve dobro promešati a zatim smesu podeliti na dva dela, u jednu polovinu dodati ajvar i promešati. Formirati kuglice i uvaljati ih u kikiriki i susam. Prijatno!

Saveti za posluživanje

Kuglice možete aranžirati na tacni u obliku kruga ili spirale, što daje poseban vizuelni efekat.

Ako želite jači ukus, dodajte malo belog luka u prahu ili sitno seckane kisele krastavce.

Za laganiju varijantu, deo majoneza zamenite grčkim jogurtom.

Slane slavske kuglice su savršeno rešenje za svaku svečanu priliku – brzo se prave, izgledaju atraktivno i oduševljavaju goste. Njihova prednost je što se mogu unapred pripremiti i čuvati u frižideru do služenja. Bilo da ih poslužite kao predjelo ili dodatak uz slavsku trpezu, sigurno će postati jedan od omiljenih zalogaja.

