Najbolje slavsko predjelo: Slane kuglice gotove za samo 15 minuta!

Slane slavske kuglice su jedno od najlepših i najpraktičnijih predjela za slavsku trpezu – dekorativne, ukusne i jednostavne za pripremu.
Dakle, s obzirom na to da je vreme slava, rešili smo da isprobamo sjajan recept za slane kuglice!
Potrebno je:
– 300g krem sira
– 150g šunke
– 150g kačkavalja
– 2 kašike susama
– 100g kikirikija
– svež peršun(opciono)
– začini(so, beli luk u prahu,biber)
– 1 kašika ajvara
+ još susama i kikirikija za umakanje
Priprema:
Šunku iseckati na kockice, kačkavalj izrendati, kikiriki usitniti u seckalici. U posudu sipati krem sir i sve ostale sastojke osim ajvara. Sve dobro promešati a zatim smesu podeliti na dva dela, u jednu polovinu dodati ajvar i promešati. Formirati kuglice i uvaljati ih u kikiriki i susam. Prijatno!
Saveti za posluživanje
Kuglice možete aranžirati na tacni u obliku kruga ili spirale, što daje poseban vizuelni efekat.
Ako želite jači ukus, dodajte malo belog luka u prahu ili sitno seckane kisele krastavce.
Za laganiju varijantu, deo majoneza zamenite grčkim jogurtom.
Slane slavske kuglice su savršeno rešenje za svaku svečanu priliku – brzo se prave, izgledaju atraktivno i oduševljavaju goste. Njihova prednost je što se mogu unapred pripremiti i čuvati u frižideru do služenja. Bilo da ih poslužite kao predjelo ili dodatak uz slavsku trpezu, sigurno će postati jedan od omiljenih zalogaja.
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com