Najbolje vreme za šolju kafe je ovo, nije ujutru čim otvorite oči

Stručnjaci savetuju, najbolje vreme za šolju kafe nije odmah ujutru, čim otvorite oči. Ima veoma loš efekat na telo.

Prva jutarnja kafa je nešto bez čega mnogi ne mogu da zamisle početak dana. Međutim, postoje mišljenja da nije jutro čim ustanete najbolje vreme za šolju kafe. Stručnjaci savetuju da sačekate i da je pijete u ovo vreme, jer tad ima najveći i najbolji efekat.

Šolja kafe u pravo vreme tokom dana može da napravi veliku razliku u vašoj energiji i zdravlju. Umesto da je pijete odmah po buđenju, stručnjaci savetuju da sačekate – tada kafa ima jači i dugotrajniji efekat na budnost i fokus.

Kada kafa ima najveći uticaj

Najbolje vreme za kafu i da se prepustite tom kremastom lateu ili espresu često zavisi od vaših prirodnih nivoa energije, vašeg cirkadijalnog ritma i koliko je vaše telo osetljivo na kofein. Ali uopšteno govoreći, ova dva doba dana mogu biti dobre prilike da uzmete kafu.

Sredina do kasno jutro (oko 9.30 do 11.30h)

Studije pokazuju da kortizol, hormon odgovoran za budnost, počinje prirodno da raste u ranim jutarnjim satima, dostižući vrhunac otprilike u vreme kada se probudite.

Ali ti nivoi kortizola na kraju opadaju kako jutro odmiče, i ljudi mogu da se osećaju manje budno. To bi moglo biti dobro vreme da uzmete šolju nečega sa kofeinom.

“Ne postoje specifične smernice o čekanju sa ispijanjem kofeina dok se nivoi kortizola ne smanje, jer je osetljivost kod svakoga drugačija”, rekla je za Health registrovana dijetetičarka Kortni Džonson.

Međutim, dopuštanje telu da se prirodno probudi pre ispijanja kafe moglo bi da obezbedi održiviju energiju tokom jutra.

Ako sačekate čak 90 minuta nakon što otvorite oči da popijete svoju jutarnju šolju kafe, dobićete mnogo veći efekat.

Odlaganje konzumacije kafe do posle doručka takođe može biti pametan potez, jer neki ljudi mogu da osete gastrointestinalnu nelagodnost kada piju kafu na prazan stomak.

Međutim, stručnjaci se ne slažu u potpunosti. Istraživanja su pokazala da odlaganje unosa kafe ne pomaže da se izbegne popodnevni pad energije, zapravo to može učiniti da ljudi češće posegnu za drugom šoljom prekasno tokom dana.

Pored toga, svaka osoba reaguje na kofein drugačije. Za ljude koji nisu toliko osetljivi na efekte kofeina najbolje doba dana za ispijanje kafe bilo bi u ranim jutarnjim satima.

Rani popodnevni pad (oko podne do 15 časova)

Mnogi ljudi doživljavaju pad energije u satima nakon obroka – ovaj pad nakon ručka je uobičajena pojava poznata i kao postprandijalna pospanost.

Dakle, šolja kafe sredinom popodneva mogla bi biti baš ono što je potrebno da se poveća budnost i mentalni fokus dok završavate radni dan, rekla je Džonson.

To je zato što kofein blokira adenozin, hemikaliju koja se nakuplja u mozgu i čini da se osećate pospano.

Međutim, popodnevna šolja kafe možda neće delovati kod svih.

“Ako imate nisku toleranciju na kofein, to može imati veći uticaj na san. Međutim, neki ljudi mogu da podnesu ispijanje kofeina kasnije tokom dana, tako da je to zaista individualno”, rekla je Džonson.

Kada izbegavati ispijanje kafe

Kasno popodne ili veče (posle 15 časova)

Kofein može da ostane u telu dugo nakon što popijete kafu, tako da šolja prekasno tokom dana može poremetiti vaš san. Konkretno, popodnevni kofein može dovesti do:

Poteškoća sa uspavljivanjem

Manje dubokog sna

Simptoma nedostatka sna sledećeg dana, kao što su promene raspoloženja, umor i poteškoće sa fokusiranjem ili obavljanjem zadataka

Prosečnoj osobi je potrebno između šest i osam sati da metaboliše kofein. Dakle, prekid unosa kofeina oko 15 časova trebalo bi da vas lepo pripremi za odlazak na spavanje u 23 časa.

Međutim, svako metaboliše kofein drugačije – neki ljudi imaju genetske varijacije zbog kojih telo sporije obrađuje stimulans. To znači da mogu jače da osećaju efekte kafe ili da tim efektima treba duže da nestanu. Za ovu grupu možda je najbolje vreme da potpuno prestanu sa ispijanjem kafe nakon podneva.

Tokom perioda stresa

Ako je vaš nervni sistem u preteranoj aktivnosti zbog stresa, stimulativni efekat kafe može pogoršati stvari.

Kofein kratkotrajno povećava krvni pritisak i srčani ritam, što može dovesti do pojačanih fizičkih simptoma stresa i anksioznosti.

Oni koji su osetljivi na kofein mogu imati simptome uključujući lupanje srca, mučninu, anksioznost i osećaj nervoze. Drugi simptomi mogu uključivati nesanicu, povišen krvni pritisak i glavobolje.

Dakle, ako se već osećate uznemireno ili anksiozno, usporite sa hladnom kafom dok se ne opustite.

Imajte na umu: neka istraživanja su pokazala da umerena konzumacija kofeina ima povoljan efekat na srce, ali ljudi koji imaju česta preskakanja srca ili nepravilne otkucaje verovatno bi trebalo da izbegavaju ili smanje konzumaciju kafe. Obratite se lekaru ako niste sigurni.

