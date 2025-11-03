Ove tikvice su prava stvar za zdrav i ukusan ručak na brzaka.

Najbolji brzinski ručak – tikvice sa sirom za samo 10 minuta, a prosto su savršene.

Jedan brzinski recept – zamislite ukusan obrok za svega 10 minuta!

Tikvice sa sirom nude idealnu ravnotežu između brze pripreme i fantastičnog ukusa. Ovo jednostavno jelo može poslužiti kao prilog ili lagani obrok, a uz dodatak feta sira dobija posebnu notu koja će oduševiti vaše čulo ukusa. Tikvice su pravo blago kada je kulinarska inspiracija u pitanju, a ovaj recept će vam to dokazati u trenu!

Sastojci:

-400 g tikvica

-150 g feta sira

-20 g maslaca

-2-3 čena belog luka

-biljno ulje po želji

-so i biber po želji

Priprema:

U većem tiganju zagrejte malo biljnog ulja, pa na njemu prodinstajte kolutiće tikvica.

Tikvice dinstajte oko četiri do pet minuta dok ne dobiju lepu zlatnu boju, pa ih okrenite na drugu stranu i dinstajte još par minuta.

Odmaknite tikvice na ivicu tiganja i u sredinu stavite maslac.

Kad se maslac rastopi, stavite naseckani beli luk i dinstajte ga pola minuta.

Pomešajte beli luk s tikvicama i prebacite na tanjir.

Poslužite s komadićima feta sira.

Prijatno i javite nam da li vam se svideo recept!

(danas.rs)

