Kažu da je to najbolji domaći hleb: Ne mesi se, pravi se jednostavno i brzo, a u celoj kući predivno miriše

Najbolji domaći hleb se ne mesi, sprema se za par minuta a mirše po celoj kući. Probajte ovaj recept, nikada ne podbacuje!

Ako tražite najbolji domaći hleb koji ne traži ni mikser ni iskustvo, ovaj recept je prava stvar za vas. Ne mesi se rukama, sastojci se sjedine za dva minuta, a iz rerne izlazi vekna sa hrskavom koricom i mekanom sredinom.

Zašto je ovo najbolji domaći hleb bez muke

Tajna leži u dugom, sporom dizanju. Kvasac radi sam, umesto vas, dok testo razvija aromu i elastičnost. Dobijate hleb koji liči na pekarski, a napravili ste ga u sopstvenoj činiji. Bez brašna po radnoj ploči, bez lepljivih ruku i bez nervoze.

Sastojci koje verovatno već imate

500 g mekog brašna tip 500

400 ml mlake vode

7 g suvog kvasca (ili 20 g svežeg)

10 g soli

kašičica šećera

Kako se pravi brzi domaći hleb korak po korak

Pomešajte brašno, so, šećer i kvasac u dubokoj činiji. Dodajte mlaku vodu i kratko promešajte varjačom dok se sve ne sjedini. Testo će biti lepljivo i to je u redu. Pokrijte činiju folijom i ostavite na sobnoj temperaturi najmanje dva sata, a još bolje preko noći u frižideru.

Kada testo udvostruči zapreminu i na površini se pojave mehurići, pažljivo ga prebacite na pobrašnjenu radnu površinu. Nemojte ga gnječiti. Samo ga par puta preklopite sa strane ka sredini, kao koverat. Tako čuvate vazduh koji je kvasac stvorio.

Trik za hrskavu koricu kao iz pekare

Rernu zagrejte na 240 stepeni, zajedno sa praznim livenim loncem ili dubokim plehom sa poklopcem. Vreli sud je ono što pravi razliku između običnog i fenomenalnog rezultata. Kada je rerna usijana, izvadite lonac, ubacite testo na papir za pečenje, zarežite oštrim nožem i poklopite.

Pecite 25 minuta poklopljeno, pa još 15 minuta bez poklopca da korica porumeni. Para zarobljena ispod poklopca daje onu prepoznatljivu hrskavu koru, dok unutrašnjost ostaje vlažna i rupičasta.

Šta je hleb koji se ne mesi

To je hleb sa visokim udelom vode i malo kvasca, kod kojeg dugo vreme stajanja zamenjuje mehaničko mešenje. Gluten se razvija sam, a rezultat je vekna sa otvorenom strukturom i pekarskom korom.

Najčešće greške koje kvare jednostavan recept za hleb

Ljudi obično požure i ne sačekaju da testo udvostruči zapreminu. Drugi problem je hladna voda koja usporava kvasac, ili previše vrela koja ga ubija. Idealna je temperatura oko 35 stepeni, prijatna na dodir.

Ne preskačite zarezivanje vrha, jer hleb mora negde da pukne

Ne otvarajte rernu prvih 20 minuta pečenja

Ostavite hleb da se ohladi najmanje 30 minuta pre sečenja

Kada otvorite poklopac lonca, kuhinja se ispuni mirisom koji podseća na detinjstvo. Mekana sredina i hrskava korica su znak da ste sve uradili kako treba. Ovaj brzi domaći hleb uspeva čak i potpunim početnicima, jer praktično ne može da se zabrlja.

Probajte ga uz domaći ajvar, sir ili samo sa maslacem. Miris pečenog hleba drži se u kući satima posle pečenja. A koja je vaša najveća greška sa domaćim hlebom do sada?

Da li hleb bez mešenja mora preko noći da stoji

Ne mora, ali je ukus bogatiji posle 12 sati u frižideru. Minimalno vreme dizanja na sobnoj temperaturi je dva sata.

Mogu li hleb peći u običnom pleh sudu

Možete, ali pokrijte ga drugim pleh sudom ili folijom prvih 25 minuta, da se zadrži para neophodna za hrskavu koricu.

Zašto mi hleb ispadne gnjecav unutra

Najčešće je nedovoljno pečen ili ste ga sekli vruć. Sačekajte da se potpuno ohladi i produžite pečenje za 5 do 10 minuta.

