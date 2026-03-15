Najbolji doručak na svetu: Sprema se lako, a ukus će vas oduševiti već od prvog zalogaja

Ovo je doručak koji je ukusan, zdrav i gotov za tren. Jednostavan i zdrav recept koji oduševljava sve u kući.

Zašto je ovaj doručak toliko dobar

Ovaj doručak kombinuje samo nekoliko zdravih sastojaka, ali svaki od njih doprinosi ravnoteži i energiji koju osećate tokom dana. Jaja daju proteine, povrće boju i svežinu, a mala količina sira ili začina podiže ukus na potpuno novi nivo.

Osim toga, ovaj obrok se sprema veoma brzo. Savršen je kada ste u žurbi, ali i kada želite da obrok bude pravi mali užitak na brzaka.

Sastojci za najbolji doručak

2–3 jaja

Šaka svežeg spanaća ili blitve

1 manja paprika (isečena)

50–70 g sira po izboru

Kašičica maslinovog ulja

So i biber po ukusu

Zagrejte tiganj sa malo maslinovog ulja, pa ubacite seckano povrće. Kratko propržite dok ne omekša, zatim umutite jaja i sipajte preko povrća. Mešajte lagano dok se jaja ne stegnu, a na kraju dodajte sir.

Sve ovo traje manje od 10 minuta, a miris koji se širi kuhinjom je toliko dobar da probudi i one koji su ustali bezvoljni.

Ako želite da doručak bude još aromatičniji, dodajte kašičicu suvih začina ili svež peršun. Čak i par kapi limuna može osvežiti celu kombinaciju.

Ovaj doručak je jednostavan, zdrav i ukusan. Kažu da najbolji recepti nisu komplikovani. Jednom kada ga probate, teško ćete se vratiti na stare opcije.

