Pravi gulaš se ne kuva s vodom: Profesionalci dolivaju ovo i zato je ukus deset puta bolj

Jedan potez profesionalaca menja sve - probajte za vikend i osetite razliku iz prvog zalogaja.
Tri sata ste dinstali, meso se topi, a sos je opet kao čorba. Najbolji gulaš ne pravi se po šablonu sa kašikom soli i lonacem vode iz česme, i tu većina nas pravi istu grešku godinama.

Komšinica koristi isti recept, a njen miriše do drugog sprata. Razlika je u jednoj jedinoj tečnosti koju ona doliva, a vi ne.

Voda je neutralna. Ona razblažuje sve što ste pažljivo gradili dok ste pekli luk i mrku koricu na mesu.

Pravi gulaš traži tečnost koja gradi ukus, a ne onu koja ga davi.

Šta iskusni kuvari sipaju umesto vode

Kad ostane bez tečnosti, profesionalac neće ni pogledati slavinu. Posegnuće za nečim što već nosi miris i karakter.

Evo četiri tečnosti koje se najčešće dodaju u gulaš:

Najčešći trik domaćica koje znaju šta rade jeste mešavina. Pola čaše crnog vina, ostatak topao bujon. Vino unese dubinu, bujon donese punoću, a voda nigde u priči.

Zašto voda kvari domaći gulaš

Voda nema šta da doda. Razređuje boju sosa, blokira reakcije koje meso pravi dok se dinsta, i tera vas da dosoljavate u nedogled.

Posle dva sata kuvanja vodom dobijete bled, plitak ukus koji ne lepi za kašiku. Sa vinom ili bujonom, sos se gusne sam, prirodno, bez brašna i bez varki.

Koja tečnost ide uz koje meso

Govedina voli crno vino, najbolje suvo, ono koje biste i popili uz ručak. Svinjetina se otvara uz tamno pivo, jer gorčina hmelja drži masno meso u ravnoteži.

Pile i ćuretina traže blaže rešenje, belo vino ili samo bujon od kokoši. Divljač gotovo uvek ide uz crno vino i lovorov list, drugačije se ne radi u ozbiljnim kuhinjama.

Cake koje prave razliku

Greška broj jedan koju pravite kada spremate gulaš. Sipate svu tečnost odjednom i meso se kuva, ne dinsta. Dodajte malo, taman da prekrije dno, pa dolivajte tokom sata vremena. Tako se sos koncentriše, a meso upija ukus sloj po sloj.

Luk se ne preskače. Dinstajte ga dok ne potamni do boje meda, najmanje petnaest minuta na tihoj vatri. To je kičma gulaša, ne paprika i ne kim.

Meso pre toga zapecite na vrelom tiganju dok ne dobije tamnu koricu, jer ta korica je polovina mirisa koji će vam izaći iz šerpe.

Koliko tečnosti se uopšte doliva u gulaš

Taman toliko da prekrije meso za prst, ne više. Najbolji gulaš mora ostati gust, sos da pada s kašike u tankim koncima, ne da se razliva kao supa preko tanjira.

Gulaš ne trpi prečice

Sat i po, dva, na najtiši plamen. To je minimum. Alkohol iz vina ispari za prvih trideset minuta i ostane samo aroma, tako da ne brinete ni kad kuvate za decu. Suplementi tu ne pomažu, ni kockica više, ni kašika kečapa. Pomaže vreme i prava tečnost.

