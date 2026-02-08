Najbolji i najjednostavnji pasulj na svetu: Recept starih majstora koji prosto pleni svojim ukusom

Mislite da ste probali najbolji pasulj? Promenićete mišljenje posle ovog recepta!
Najbolji i najjednosavnji pasulj na svetu – recept starih majstora koji prosto pleni svojim ukusom.
Kad govorimo o pravom domaćem pasulju, ovaj recept je klasik koji se prenosio generacijama.
Uz malo pažnje i strpljenja, dobićete jelo koje miriše na bakinu kuhinju i mami nostalgiju.
Sastojci:
- 500 g pasulja
- 300–400 g svinjskih rebara, svuog mesa ili kolenice (po želji kombinovano)
- 1 veća glavica crnog luka
- 2–3 čena belog luka
- 1 manji praziluk
- 1 kašika masti ili ulja
- 1 kašika brašna
- 1 kašika aleve paprike
- Biber i so po ukusu
- Po želji: slanina i/ili kobasica
- Voda za kuvanje
Napomena: sve mere možete priglagoditi svojim potrebama i ukusu!
Priprema:
Pasulj potopite u hladnu vodu i ostavite da odstoji nekoliko sati ili preko noći. Suvo meso i rebra dobro oprati ispod vruće vode i ostaviti da malo stoje u istoj. Ocedite pasulj, prokuvajte 5-10min i ponovo ocedite. Nalijte mlakom vodom da ogrezne ili nešto više i namestite temperaturu da voda opet proključa.
Crni luk sitno iseckajte, praziluk nasecite na kolutove i beli luk sitno iseckajte pa ubacite u vodu.
U lonac ubacite svinjska rebra, suvo meso i sl. Po želji dodajte i slaninu isečenu na komade ili trake i dodajte so i biber po ukusu.
Kuvajte na tihoj vatri oko 2 sata da polako krčka, povremeno dolivajući malo tople vode da pasulj uvek ogrezne. Idealno bi bilo da sve spremate na šporetu na drva ali nije problem da bude i električni.
Kad je pasulj kuvan, pripremite zapršku: u tiganju zagrejte mast ili ulje, dodajte brašno i propržite kratko dok ne dobije blago braon boju. Dodajte alevu papriku i pazite da paprika ne zagori.
Zapršku ulijte u pasulj (ulijte tečnost od pasulja u zapršku, promešajte pa je tako izlijte) dok je vruć da se zgusne i dobije bogat, aromatičan ukus.
Ako stavljate kobasicu, dodajte je pri kraju kuvanja, isečenu na kolutove ili veće komade.
Dodatni saveti
Ako pasulj stoji dan-dva, nikako ga nemojte bacati. Samo ga ponovo zagrejte, pripremite novu zapršku sa belim lukom i biberom i uživajte u još bogatijem ukusu. Uz to, odličan je prilog kiseli ili sveži kupus preliven uljem i alevom paprikom.
Prijatno!
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com