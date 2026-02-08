Najbolji i najjednostavnji pasulj na svetu: Recept starih majstora koji prosto pleni svojim ukusom

Mislite da ste probali najbolji pasulj? Promenićete mišljenje posle ovog recepta!

Najbolji i najjednosavnji pasulj na svetu – recept starih majstora koji prosto pleni svojim ukusom.

Kad govorimo o pravom domaćem pasulju, ovaj recept je klasik koji se prenosio generacijama.

Uz malo pažnje i strpljenja, dobićete jelo koje miriše na bakinu kuhinju i mami nostalgiju.

Sastojci:

500 g pasulja

300–400 g svinjskih rebara, svuog mesa ili kolenice (po želji kombinovano)

1 veća glavica crnog luka

2–3 čena belog luka

1 manji praziluk

1 kašika masti ili ulja

1 kašika brašna

1 kašika aleve paprike

Biber i so po ukusu

Po želji: slanina i/ili kobasica

Voda za kuvanje

Napomena: sve mere možete priglagoditi svojim potrebama i ukusu!

Priprema:

Pasulj potopite u hladnu vodu i ostavite da odstoji nekoliko sati ili preko noći. Suvo meso i rebra dobro oprati ispod vruće vode i ostaviti da malo stoje u istoj. Ocedite pasulj, prokuvajte 5-10min i ponovo ocedite. Nalijte mlakom vodom da ogrezne ili nešto više i namestite temperaturu da voda opet proključa.

Crni luk sitno iseckajte, praziluk nasecite na kolutove i beli luk sitno iseckajte pa ubacite u vodu.

U lonac ubacite svinjska rebra, suvo meso i sl. Po želji dodajte i slaninu isečenu na komade ili trake i dodajte so i biber po ukusu.

Kuvajte na tihoj vatri oko 2 sata da polako krčka, povremeno dolivajući malo tople vode da pasulj uvek ogrezne. Idealno bi bilo da sve spremate na šporetu na drva ali nije problem da bude i električni.

Kad je pasulj kuvan, pripremite zapršku: u tiganju zagrejte mast ili ulje, dodajte brašno i propržite kratko dok ne dobije blago braon boju. Dodajte alevu papriku i pazite da paprika ne zagori.

Zapršku ulijte u pasulj (ulijte tečnost od pasulja u zapršku, promešajte pa je tako izlijte) dok je vruć da se zgusne i dobije bogat, aromatičan ukus.

Ako stavljate kobasicu, dodajte je pri kraju kuvanja, isečenu na kolutove ili veće komade.

Dodatni saveti

Ako pasulj stoji dan-dva, nikako ga nemojte bacati. Samo ga ponovo zagrejte, pripremite novu zapršku sa belim lukom i biberom i uživajte u još bogatijem ukusu. Uz to, odličan je prilog kiseli ili sveži kupus preliven uljem i alevom paprikom.

Prijatno!

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com