Ako tražite ideju za najbolji i najzdraviji doručak, probajte ovo – spoj jaja, povrća i sira koji daje energiju i drži sitost.
Najbolji i najzdraviji doručak – dodajte u jaja ovu namirnicu i uživajte u svakom zalogaju.
Ako volite jaja za doručak, postoji recept koji mnogi nazivaju pravim izborom za najbolji i najzdraviji doručak.
U pitanju je tzv pica-omlet – zanimljiva kombinacija klasičnog omleta i popularne pice. Ovaj obrok je bogat proteinima, sadrži povrće i može se pripremiti za manje od pola sata, pa je idealan za užurbana jutra, prenosi danas.rs.
Pica-omlet spaja nekoliko jednostavnih sastojaka: jaja, povrće, paradajz sos i sir. Upravo ova kombinacija daje ukus koji podseća na picu, ali sa mnogo više nutritivnih vrednosti. Zbog toga ga mnogi smatraju odličnom idejom za najbolji i najzdraviji doručak.
Zašto je ovo najbolji i najzdraviji doručak
Jaja su bogata proteinima i pružaju dug osećaj sitosti, dok povrće obezbeđuje vlakna i vitamine. Kada se tome doda paradajz sos i malo sira, dobija se balansiran obrok koji daje energiju za početak dana.
Pica-omlet je takođe praktičan način da iskoristite povrće koje već imate u frižideru – poput spanaća, paradajza ili rukole. Upravo ta fleksibilnost čini ga idealnim kandidatom za najbolji i najzdraviji doručak, jer možete prilagoditi sastojke sopstvenom ukusu.
Za ovaj jednostavan recept biće vam potrebno:
- 1 kašika maslinovog ulja
- 1 mali luk, sitno iseckan
- 2 čena belog luka
- oko 450 g svežeg spanaća
- 8 jaja
- 2 kašičice sušenog origana
- 2 kašike mleka
- 250 ml paradajz sosa
- oko 100 g rendane mocarele
- šunka, pršuta ili kobasica po želji
- čeri paradajz ili rukola za dodatni ukus
Ova kombinacija namirnica stvara bogat i izdađan obrok koji mnogi svrstavaju, posebno ako želite više proteina i manje industrijski prerađene hrane.
Priprema je jednostavna i ne zahteva mnogo vremena.
Zagrejte rernu na oko 220 stepeni. Na maslinovom ulju propržite luk dok ne postane staklast, zatim dodajte beli luk i spanać.
U posebnoj posudi umutite jaja, dodajte mleko, origano i paradajz sos. Smesu sipajte preko povrća u tiganju.
Dodajte šunku, čeri paradajz i pospite rendanim sirom.
Tiganj prebacite u rernu i pecite još nekoliko minuta dok se jaja potpuno ne stegnu.
Rezultat je sočan i mirisan obrok koji mnogi rado spremaju kada žele preukusan doručak za celu porodicu.
Za dobar početak dana
Pica-omlet pokazuje da zdrav doručak ne mora da bude dosadan. Kombinacija jaja, povrća i sira daje dovoljno proteina, vitamina i energije za aktivan dan.
Ako tražite novu ideju za jutarnji obrok, možda je upravo pica-omlet ono što će postati vaš omiljeni doručak.
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com