Ako tražite ideju za najbolji i najzdraviji doručak, probajte ovo – spoj jaja, povrća i sira koji daje energiju i drži sitost.

Najbolji i najzdraviji doručak – dodajte u jaja ovu namirnicu i uživajte u svakom zalogaju.

Ako volite jaja za doručak, postoji recept koji mnogi nazivaju pravim izborom za najbolji i najzdraviji doručak.

U pitanju je tzv pica-omlet – zanimljiva kombinacija klasičnog omleta i popularne pice. Ovaj obrok je bogat proteinima, sadrži povrće i može se pripremiti za manje od pola sata, pa je idealan za užurbana jutra, prenosi danas.rs.

Pica-omlet spaja nekoliko jednostavnih sastojaka: jaja, povrće, paradajz sos i sir. Upravo ova kombinacija daje ukus koji podseća na picu, ali sa mnogo više nutritivnih vrednosti. Zbog toga ga mnogi smatraju odličnom idejom za najbolji i najzdraviji doručak.

Zašto je ovo najbolji i najzdraviji doručak

Jaja su bogata proteinima i pružaju dug osećaj sitosti, dok povrće obezbeđuje vlakna i vitamine. Kada se tome doda paradajz sos i malo sira, dobija se balansiran obrok koji daje energiju za početak dana.

Pica-omlet je takođe praktičan način da iskoristite povrće koje već imate u frižideru – poput spanaća, paradajza ili rukole. Upravo ta fleksibilnost čini ga idealnim kandidatom za najbolji i najzdraviji doručak, jer možete prilagoditi sastojke sopstvenom ukusu.

Za ovaj jednostavan recept biće vam potrebno:

1 kašika maslinovog ulja

1 mali luk, sitno iseckan

2 čena belog luka

oko 450 g svežeg spanaća

8 jaja

2 kašičice sušenog origana

2 kašike mleka

250 ml paradajz sosa

oko 100 g rendane mocarele

šunka, pršuta ili kobasica po želji

čeri paradajz ili rukola za dodatni ukus

Ova kombinacija namirnica stvara bogat i izdađan obrok koji mnogi svrstavaju, posebno ako želite više proteina i manje industrijski prerađene hrane.

Priprema je jednostavna i ne zahteva mnogo vremena.

Zagrejte rernu na oko 220 stepeni. Na maslinovom ulju propržite luk dok ne postane staklast, zatim dodajte beli luk i spanać.

U posebnoj posudi umutite jaja, dodajte mleko, origano i paradajz sos. Smesu sipajte preko povrća u tiganju.

Dodajte šunku, čeri paradajz i pospite rendanim sirom.

Tiganj prebacite u rernu i pecite još nekoliko minuta dok se jaja potpuno ne stegnu.

Rezultat je sočan i mirisan obrok koji mnogi rado spremaju kada žele preukusan doručak za celu porodicu.

Za dobar početak dana

Pica-omlet pokazuje da zdrav doručak ne mora da bude dosadan. Kombinacija jaja, povrća i sira daje dovoljno proteina, vitamina i energije za aktivan dan.

Ako tražite novu ideju za jutarnji obrok, možda je upravo pica-omlet ono što će postati vaš omiljeni doručak.

