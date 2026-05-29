Najbolji način za pripremanje tikvica. Nije u tiganju ili na roštilju, evo u čemu je tajna

Konačno smo pronašli najbolji način za pripremanje tikvica. Jednostavno pešenje na visokoj temperaturi u rerni daje savršen ukus.

Tikvice su pristupačne i dostupne u sezoni, posebno ako imate svoju baštu ili poznajete nekoga ko je ima. Ali mnogi i dalje stalno traže savršen način da ih pripremaju. Traganje je konačno završeno, jer smo pronašli najbolji način za pripremanje tikvica.

Tikvice su odličan izvor vitamina B i C, kao i kalijuma, koji reguliše rad srca, snižava krvni pritisak i sprečava razne bolesti kardiovaskularnog sistema.

U mnogim restoranima služe tikvice sa korom, baš zbog toga što se upravo u kori nalazi većina hranjivih supstanci.

Tajna je u jakoj vatri

Najbolji način za pripremanje tikvica je veoma jednostavan: samo treba da pojačate rernu, piše Simply Recipes.

Tajna najboljeg ukusa i teksture tikvica leži u pečenju u rerni zagrejanoj na 230 °C. Pečenje na visokoj temperaturi, za razliku od dinstanja ili pečenja na nižoj temperaturi, pomaže u stvaranju blago porumene kore na površini koja sprečava da tikvice postanu gnjecave.

„Tekstura koju dobijete na višoj temperaturi je mnogo manje vodenasta, a ukus je primetno složeniji“, kaže Olivija Roškovski, kuvar i instruktor u Institutu za kulinarsko obrazovanje. „Pošto tikvice imaju puno vode, viša temperatura omogućava brže isparavanje vlage, što im omogućava da dobiju boju. Ovo takođe skraćuje vreme kuvanja.“

Roškovski objašnjava da su orašaste i slatke note koje tikvice dobijaju pečenjem rezultat Majlardove reakcije, koja stvara brojne nove molekule ukusa.

Proces pečenja

Metoda pečenja na 230°C funkcioniše bez obzira da li sečete tikvice na štapiće, polovine, kolutove ili ih pečete cele.

Sve što treba da uradite je da isečete tikvice u željeni oblik, poprskate uljem, začinite, stavite na pleh presečenom stranom nadole i pecite dok lepo ne porumene i ne omekšaju.

U zavisnosti od veličine komada, ovo može trajati od 15 do 35 minuta. Ako želite da porumene sa obe strane, kao kod kolutova, okrenite ih na pola pečenja.

Za najbolje rezultate, zagrejte pleh zajedno sa rernom, što će osigurati brže i ravnomernije pečenje. Takođe, nemojte pretrpati pleh, jer će to dovesti do toga da se tikvice pare umesto da se peku.

Najbolje je da soljenje ostavite za kraj, nakon pečenja, kako so ne bi izvlačila vlagu i učinila ih gnjecavim, osim ako nemate vremena da ih prethodno posolite i ocedite.

Možete dodati i druge suve začine pre nego što ih stavite u rernu.

Za dodatnu hrskavost, Roškovski predlaže trik: nakon što ih namažete uljem, umešajte kašičicu kukuruznog skroba.

