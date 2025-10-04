Najbolji pac za junetinu, piletinu ili divljač, napravite ga ako želite da meso bude preukusno, sočno i mekano!

Foto: unsplash.com/joseignaciopompe

Da biste meso pripremili što lakše i da bi vaša jela bila što ukusnija, važno je pripremiti dobar pac (marinadu) i u njemu držati meso 48-72 sata.

Dok je u pacu, meso oslobađa svoje unutrašnje sokove koji pritom u najvećoj meri sadrže mirise karakteristične za meso, a istovremeno meso poprima mirise same marinade.

Evo kako ćete pripremiti dobar pac za junetinu, piletinu ili divljač.

Sastojci:

  • 1/4 l belog vina,
  • 1/4 l vinskog sirćeta,
  • 2 kašike šećera,
  • 10 zrna bibera,
  • 50 g iseckanog celera,
  • 100 g iseckanog peršuna,
  • 100 g iseckane šargarepe,
  • veća glavica crvenog luka iseckanog na režnjeve,
  • 2 režnja belog luka sitno iseckana,
  • 1 l vode

Priprema:

Pomešati vodu, vino i sirće. Dodati iseckano povrće i začine.

Kratko prokuvati i ostaviti da se ohladi.

Ova količina je dovoljna za 3 kg mesa, pa ukoliko pripremate manje, srazmerno smanjite količinu sastojaka.

