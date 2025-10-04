Najbolji pac za junetinu, piletinu ili divljač, napravite ga ako želite da meso bude preukusno, sočno i mekano!

Da biste meso pripremili što lakše i da bi vaša jela bila što ukusnija, važno je pripremiti dobar pac (marinadu) i u njemu držati meso 48-72 sata.
Dok je u pacu, meso oslobađa svoje unutrašnje sokove koji pritom u najvećoj meri sadrže mirise karakteristične za meso, a istovremeno meso poprima mirise same marinade.
Evo kako ćete pripremiti dobar pac za junetinu, piletinu ili divljač.
Sastojci:
- 1/4 l belog vina,
- 1/4 l vinskog sirćeta,
- 2 kašike šećera,
- 10 zrna bibera,
- 50 g iseckanog celera,
- 100 g iseckanog peršuna,
- 100 g iseckane šargarepe,
- veća glavica crvenog luka iseckanog na režnjeve,
- 2 režnja belog luka sitno iseckana,
- 1 l vode
Priprema:
Pomešati vodu, vino i sirće. Dodati iseckano povrće i začine.
Kratko prokuvati i ostaviti da se ohladi.
Ova količina je dovoljna za 3 kg mesa, pa ukoliko pripremate manje, srazmerno smanjite količinu sastojaka.
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com