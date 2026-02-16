Ovaj paprikaš je pravi izbor kada želiš klasično, domaće jelo puno ukusa, ali bez preteranog cimanja u kuhinji.

Najbolji pileći paprikaš – meso se raspada prilikom svakog zalogaja, a gotov je pre nego što se testo skuva.

Ovaj pileći paprikaš je sočan, pun ukusa.

Sočan paprikaš koji se lako sprema

Pileći paprikaš je klasično jelo koje spaja bogat ukus mesa sa aromatičnim povrćem i blagim, ali punim sosom. Za razliku od nekih teških paprikaša sa puno začina, ova verzija ostavlja da se ukusi lepo “slože”, a meso postane mekano i sočno. Idealna je i za porodični ručak i kad želiš nešto domaće, ali bez komplikovanih sastojaka.

Paprikaš se dobro slaže sa različitim prilozima — najčešće se služi sa testeninom ili palentom, ali može biti odličan i uz domaći hleb koji će pokupiti sav sos.

Sastojci:

1 pile (isečeno na komade)

2 glavice crnog luka

2–3 čena belog luka

2–3 šargarepe

2 paprike (crvena ili šarena)

400 g paradajza (svežeg ili iz konzerve)

2 kašike mlevene paprike

1 kašičica aleve paprike

1 kašika brašna

Ulje ili mast za prženje

So i biber po ukusu

Peršun za dekoraciju

Priprema:

U dubljem loncu zagrej ulje ili mast i proprži iseckani crni luk dok ne omekša i postane staklast.

Dodaj komade pileta i kratko ih proprži sa svih strana da lagano porumene.

Ubaci iseckanu šargarepu i papriku, pa sve zajedno promešaj. Dodaj mlevenu papriku i alevu papriku, pa pažljivo promešaj da se sve obloži začinima. Sipaj iseckan paradajz, posoli i pobiberi po ukusu.

Poklopi i ostavi da se krčka na srednjoj temperaturi dok meso ne omekša i sos se zgusne.

Ako želiš gušći sos, u manjoj posudi pomešaj kašiku brašna sa malo vode i dodaj u paprikaš, pa promešaj dok se ne sjedini.

Pred kraj umešaj sitno seckani beli luk i pospi sveže seckanim peršunom.

Ovaj paprikaš je pravi izbor kada želiš klasično, domaće jelo puno ukusa, ali bez preteranog cimanja u kuhinji. Meso bude sočno, povrće mekano, a sos kremast i aromatičan — savršen za serviranje uz testeninu, palentu ili sveži hleb.

Prijatno!



