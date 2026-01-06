Najbolji posni ručak gotov za samo 15 minuta – savršen je uz ribu a i mnoga druga jela.
Da li tražite brzi, ukusni i lagani posni ručak koji će zadovoljiti vaša nepca, koji se odlično slaže uz ribu, ali i kao prilog mnogim drugim jelima?
Ovo jelo se pravi za samo 15 minuta, a kombinacija krompira i blitve jednostavno osvaja vaše čulo ukusa. Idealno je rešenje kada želite nešto brzo, zdravo i hranljivo.
Sastojci:
- blitva (3 sveže veze ako su manje ili dve veće)
- 4 srednja krompira (najbolje beli zbog mekanije strukture)
- srednja glavica crnog luka
- dva čena belog ruka
- ulje po potrebi
- so, biber i drugi začini po želji
Priprema:
Prvo operite i oljuštite krompir, iseckajte na listove i kockice zatim ga skuvajte dok ne postane mekan. Dok se krompir kuva, pripremite blitvu – operite je, iseckajte, a zatim je prodinstajte na malo ulja
Kada je krompir skuvan, procedite ga i napravite pire – dodajte malo ulja ili maslinovog ulja upržite sitno seckan luk, tako da dobijete teksturu sličnu restovanom krompiru. Ovaj trik daje pireu dodatni šmek i čini ga savršenim uz ribu, ali i druga posna jela, poput soseva od pečenih paprika ili paradajza.
Ako želite dodatnu aromu, dodajte prstohvat bibera i malo muskatnog oraščića u pire od krompira. Blitvu možete začiniti i limunovim sokom pred serviranje, što će jelu dati odgovarajući šmek.
Ovaj ručak je odličan jer je lagan, brz i hranljiv, a opet dovoljno ukusan da svi za stolom budu zadovoljni. Možete ga pripremiti i unapred – pire od krompira i prodinstana blitva lako se podgrevaju, a ukus ostaje isti.
Za samo 15 minuta dobićete kompletan posni ručak koji ide uz ribu, ali i uz mnoga druga jela. Savršen balans jednostavnosti i ukusa čini ovaj recept idealnim za svakodnevne obroke, ali i za brzi ručak kad ste u žurbi.
Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept!
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com