Najbolji preliv za pite koji samo pekari koriste: U isto vreme će biti i hrskava i mekana

Tajna savršene pite je konačno pred vama! Uz ovaj jednostavan pekarski preliv, vaše kore će biti hrskave, a sredina mekana kao duša.

Savršen preliv za pite je upravo ono što traži svako ko je barem jednom pokušao da napravi domaću pitu, a susreo se sa istim problemom: kako postići da kore budu tanke i hrskave, a da unutrašnjost ostane vazdušna i sočna?

Često se dešava da domaća pita, uprkos trudu i kvalitetnim sastojcima, ispadne suva ili se kore slepe u jednoličnu masu. Tajna vrhunskih majstora zapravo nije u samom nadevu, već u tečnosti kojom se svaka kora tretira pre pečenja.

Postoji specifičan preliv koji pekari decenijama koriste kako bi i od običnih kupovnih kora dobili rezultat koji podseća na one ručno razvlačene pod sačem.

Zašto pite često ne uspevaju kod kuće?

Glavni razlog zašto pite iz kućne rerne ne izgledaju kao one iz profesionalnih pekara jeste nedostatak adekvatne vlage i masnoće u samim slojevima testa. Ako kore samo poprskate uljem, one će postati masne, ali neće dobiti na volumenu.

S druge strane, previše vode ili jogurta može učiniti da testo postane gnjecavo i bezoblično. Rešenje leži u emulziji koja tokom pečenja stvara sloj vazduha između kora. Upravo taj preliv za pite omogućava da toplota ravnomerno prolazi kroz svaki sloj, čineći pitu laganom, lisnatom i vazdušastom.

Recept za pekarski preliv

Ovaj recept je postao standard za sve koji žele vrhunski kvalitet bez mnogo muke. Sastojci su jednostavni, ali je njihov odnos presudan za finalnu teksturu.

Sastojci:

7 kašika brašna

1 kesica suvog kvasca

2 šolje mleka (ili jogurta)

1 šolja ulja

Prstohvat soli

Priprema preliva:

U dubljoj posudi pomešajte mlako mleko i kvasac. Kada kvasac počne da reaguje, dodajte ulje i so, a zatim postepeno sipajte brašno. Smesu mutite dok ne postane potpuno glatka, bez grudvica. Dobijeni preliv za pite treba da bude nešto gušći od testa za palačinke, kako bi lepo prianjao uz kore.

Kako se pravilno koristi premaz za kore?

Da biste postigli maksimalan efekat, ovim rastvorom treba premazati svaku koru pojedinačno, pre nego što na nju stavite sir, meso ili povrće.

Majstori savetuju da se ne štedi na premazu, ali da se vodi računa da kora ne bude potpuno natopljena kako bi zadržala svoju čvrstinu.

Na taj način, kvasac i brašno će reagovati na visokoj temperaturi, odvajajući slojeve jedan od drugog.

Kada složite pitu, ostatak ove smese iskoristite da bogato premažete gornju koru. To će joj dati onu prepoznatljivu zlatno-žutu boju i čuveni „krckavi“ efekat pri svakom zalogaju.

Ovaj preliv za pite je univerzalan, pa ga možete koristiti i za slane varijante sa sirom, ali i za slatke pite sa jabukama ili bundeve.

Rezultat koji oduševljava svakog gosta

Korišćenjem ovog jednostavnog trika, vaša kuhinja će zamirisati kao najbolja zanatska pekara u gradu. Pita će dobiti na visini, slojevi će postati vidljivi i jasno razdvojeni, a tekstura će biti savršen balans između mekoće unutrašnjeg dela i hrskavosti spoljne korice.

Više nećete morati da brinete da li će vam doručak ispasti suv – uz pravi preliv za pite, svako vaše jelo postaće mali kulinarski specijalitet koji se dugo pamti i rado ponavlja na trpezi.

