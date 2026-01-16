Najbolji preliv za pitu koji koriste u pekarama: U isto vreme će biti hrskava i sočna

Uz samo jedan preliv, vaša pita će u isto vreme biti hrskava i sočna. Zaboravite na suve kore i postignite majstorski nivo uz ovaj recept!

Pekari otkrili tajnu za najukusnije pite – recept koji garantuje da će svaka kora biti istovremeno hrskava i sočna!

Pite su čest gost na našim trpezama, a spremamo ih sa sirom, mesom, zeljem, spanaćem i na još mnogo načina. Međutim, da li ste nekada primetili razliku između vaše pite i one koju kupite u pekari?

To je zato što pekari koriste jedan vrlo jednostavan preliv, a mi vam donosimo recept za njega.

Sastojci:

8 kašika brašna

1 kesica suvog kvasca

2 šolje mleka

100 ml ulja

so

šećer

Priprema:

Pomešajte malo šećera i kvasca, pa ih prelijte mlakim mlekom i promešajte.

Zatim dodajte so, ulje i brašno.

Ovim prelivom premažite svaku koru i onda filujte na uobičajen način.

Ukoliko vam ostane preliva, prelijte ga preko pite i ostavite da odstoji oko sat vremena.

Šta pekari rade da pita uvek bude hrskava i sočna?

Da bi vaša pita bila jednako savršena kao ona iz omiljene pekare, morate slediti nekoliko ključnih pravila koja prelaze puki recept. Ključ je u strpljenju.

Kada ste premazali pitu i preostali preliv prelili preko nje, obavezno je ostavite da odstoji najmanje sat vremena pre pečenja. Kvasac u prelivu će aktivirati kore i učiniti ih neverovatno mekim.

Što se tiče pečenja, izbegavajte preveliku temperaturu; pecite je sporije, na umerenoj temperaturi, kako bi se i unutrašnjost dobro ispekla, a korica ravnomerno postala hrskava i zlatna.

Nikada ne secite pitu odmah nakon vađenja iz rerne – ostavite je da se „smiri“ pet minuta.

Kada dodati jaje, a kada pavlaku?

Osnovni recept preliva daje savršenu teksturu, ali ga možete prilagoditi filu i nameni pite:

Pita sa mesom: Dodajte jedno umućeno žumance u preliv. Ovo je idealno za pite sa mesom ili pečurkama jer im daje bogatiju, zlatniju boju i dodatnu čvrstinu.

Dodajte jedno umućeno žumance u preliv. Ovo je idealno za pite sa mesom ili pečurkama jer im daje bogatiju, zlatniju boju i dodatnu čvrstinu. Slatka pita ili sirnica: Dodajte kašiku-dve pavlake ili punomasnog jogurta. Povećavate vlagu i masnoću, što garantuje da će unutrašnjost biti kremasta i izuzetno mekana.

Ovaj jednostavan recept za preliv krije se iza tajne profesionalnih pekara. Dodatak kvasca i mleka omogućava korama da upiju vlagu i postanu nežne, dok ulje garantuje hrskavost spoljnog sloja.

Sada ste ovladali majstorskim trikom – sledite pravila, pustite pitu da odstoji, i više nikada nećete morati da kupujete savršenu pitu. Uvek će biti savršeno hrskava i sočna!

