Najbolji preliv za turšiju ikada: Svaka domaćica mora da ima ovaj recept, imaće i najhrskavije povrće zimus

Sama reč turšija je u srpski jezik ušla preko turskog, te je od „turşu“ izvedeno „turši“, a označava ukiseljeno povrće ili voće uz dodatak aromatičnog bilja ili plodova i bilja koji podstiču fermentaciju.

Najčešće se za turšiju koriste paprike, krastavci, zeleni paradajz, šargarepa, karfiol. Povrće, kao što već znate, se slaže u velike staklene tegle i preliva rastvorom vode i soli, a za neke vrste se dodaje i malo esencije.

Brzo je postala deo balkanske i bliskoistočne kuhinje, uglavnom se služi kao meze ili predjelo, odnosno kao salata, a zanimljivo je da u Turskoj postoje čak i posebni lokali koji služe samo turšiju.

Ako ove jeseni pripremate turšiju, neophodno je da je spremite kako treba, a jedna od najbitniji je preliv. On će savršeno ukiseliti povrće, ali i učiniti ga hrskavim. Nekada se ovaj preliv pravio sa esencijom, ali u modernijim receptima je ona zamenjena turšijom. Povrće naravno birate po želji, a ako volite da eksperimentišete možete da napravite i voćnu turšiju.

Sastojci (za 4 kg povrća):

3 l vode

1 l sirćeta

200 g soli

150 g šećera

1/2 vinobrana

Priprema:

U šerpu sipajte vodu, pa dodajte šećer i so. Kada tečnost proključa sklonite sa šporeta, pa ostavite da se potpuno ohladi.

Nakon toga sipajte sirće i promešajte. U šolju sipajte malo tečnosti i dodajte vinobran. Dobro promešajte, pa sipajte nazad u šerpu.

Ovom tečnošću prelijte povrće u buretu ili teglama i ostavite da odstoji 20 dana.

