Najbolji prilog za sva jela: Napravite puter od crvenog vina, idealno za slavsku trpezu! (VIDEO)

Napravite puter od crvenog vina koji možete da koristite za pečenje mesa, ali i kao prilog na slavskoj trpezi

Puter možete da mažete na hleb, da pečete na njemu, da ga stavljate u torte.

Došlo je vreme slava, a domaćice tragaju za novim receptima. Jedan nenadmašan prilog upotpuniće vašu slavsku trpezu. Naime, evo kako da napravite najbolji puter od crvenog vina.

Puter se koristi i kada pripremate torte, ali i kada spremate slana jela. Uvek je bolja opcija da sami napravite puter, ali isto tako možete da koristite i kupovni, ali da ga obogatite raznovrsnim začinima kako bi bio ukusniji.

Podelili smo sa vama i recept Džejmija Olivera za aromatični puter, a sada vam donosimo još bolji. Napravite puter od crvenog vina koji možete da koristite za pečenje mesa, ali isto tako možete i da stavite kriške putera preko vrelog mesa i tako napravite preukusan sos.

Sastojci:

200 g putera

50 g šalotke (vrsta crnog luka)

300 ml crvenog vina

1 lovorov list

2 grančice timijana

2 kašike seckanog peršuna

150 ml bujona

ceđenje limunovog soka

Recept za puter od crvenog vina:

U jednu šerpu sipajte bujon i kuvajte većina tečnosti ne ispari. Treba da vam ostane samo 2 kašike.

U drugu šerpu sipajte crveno vino, sitno seckanu šalotku, dodajte lovorov list i timijan i kuvajte dok ne ispari. Crnog vina treba da bude 100 ml. Izvadite iz crvenog vina lovor i timijan, pa dodajte dve kašike bujona. Promešajte, pa sklonite sa šporeta.

Dodajte u puter sobne temeprature, pa dodajte i seckani peršun. Sve dobro umutite, pa stavite na providnu foliju i umotajte. Stavite u frižider da se stegne, prenosi B92.

