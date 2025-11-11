Najbolji prilog za sva jela: Napravite puter od crvenog vina, idealno za slavsku trpezu! (VIDEO)

Puter možete da mažete na hleb, da pečete na njemu, da ga stavljate u torte.
Došlo je vreme slava, a domaćice tragaju za novim receptima. Jedan nenadmašan prilog upotpuniće vašu slavsku trpezu. Naime, evo kako da napravite najbolji puter od crvenog vina.
Puter se koristi i kada pripremate torte, ali i kada spremate slana jela. Uvek je bolja opcija da sami napravite puter, ali isto tako možete da koristite i kupovni, ali da ga obogatite raznovrsnim začinima kako bi bio ukusniji.
Podelili smo sa vama i recept Džejmija Olivera za aromatični puter, a sada vam donosimo još bolji. Napravite puter od crvenog vina koji možete da koristite za pečenje mesa, ali isto tako možete i da stavite kriške putera preko vrelog mesa i tako napravite preukusan sos.
Sastojci:
- 200 g putera
- 50 g šalotke (vrsta crnog luka)
- 300 ml crvenog vina
- 1 lovorov list
- 2 grančice timijana
- 2 kašike seckanog peršuna
- 150 ml bujona
- ceđenje limunovog soka
Recept za puter od crvenog vina:
- U jednu šerpu sipajte bujon i kuvajte većina tečnosti ne ispari. Treba da vam ostane samo 2 kašike.
- U drugu šerpu sipajte crveno vino, sitno seckanu šalotku, dodajte lovorov list i timijan i kuvajte dok ne ispari. Crnog vina treba da bude 100 ml. Izvadite iz crvenog vina lovor i timijan, pa dodajte dve kašike bujona. Promešajte, pa sklonite sa šporeta.
- Dodajte u puter sobne temeprature, pa dodajte i seckani peršun. Sve dobro umutite, pa stavite na providnu foliju i umotajte. Stavite u frižider da se stegne, prenosi B92.
