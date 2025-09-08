Najbolji recept za domaće knedle, baš onakve kakve su pravile bake

Dolaskom jeseni supe i čorbe postaju naša dnevna uteha, a domaće knedle za supu znak da je jelo zaista potpuno. Prateći ovaj jednostavan recept, dobićete knedle idealne teksture – dovoljno mekane da se rastope u ustima, a čvrste da se ne raspadnu u supi.

Sastojci za savršene knedle:

Za osnovnu smesu potrebna su:

dva jaja

kašičica ulja ili otopljenog maslaca

prstohvat soli

dve kašike oštrog brašna

dve kašike glatkog brašna.

Upravo kombinacija ova dva tipa brašna daje knedlama pravu čvrstinu i mekoću.

Priprema knedli:

Razbijte jaja u činiju, dodajte so i dobro promešajte. Dodajte kašiku ulja ili putera.

Postepeno dodajte obe vrste brašna i mešajte dok ne dobijete glatku smesu.

Ostavite smesu u frižideru oko 20 minuta.

Oblikujte knedle malom kašičicom i spustite ih u ključali čorbu ili supu. Ako želite, možete ih kuvati i odvojeno u vodi.

Saveti za idealnu teksturu

Ako volite čvršće knedle, u smesu umešajte još kašiku hladne vode pre oblikovanja. A želite li da ih skuvate posebno, procedite ih nakon kuvanja u vodi i dodajte u tanjir s varivom tik pre služenja.

Uparite ove domaće knedle sa omiljenim varivom ili bogatom krem-čorbom s povrćem i uživajte u svakom toplom zalogaju.

