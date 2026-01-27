Najbolji recept za domaći hleb mekan kao duša: Kada isprobate, više nećete ići u pekaru

Najbolji recept za domaći hleb, čak i ako ste početnik možete da ga napravite bez problema.
Danas vam predlažemo najbolji recept za domaći hleb i sigurni smo da ćete ga često praviti na ovaj način.
Spolja je neodoljivo spolja hrskav, a unutra mekan, kakav se samo poželeti može.
Čak i ako ste početnik, možete da ga napravite.
Probajte i uživajte!
Sastojci:
- 400 ml mlake vode
- 20 gr svežeg kvasca
- 750 – 800 gr. brašna
- 1 kašičica šećera
- 1/2 kašičice soli
- 30 ml maslinovog ulja
Priprema:
U mlaku vodu izmrviti kvasac i dodati šećer i izmešati.
Ostaviti da zapeni, pa dodavati ulje, brašno i so . Prvo 700 gr. brašna, a posle po malo da testo bude srednje tvrdo.
Dobro ga obraditi (oko 10 minuta) i ostaviti da odmori. Istresti na dasku koju smo posuli brašnom. Obraditi rukama loptu. Okrugli pleh posuti brašnom (može na dno pek papir) i staviti loptu u pleh.
Poprskati mlakom vodom, a sitom malo prosejati brašna preko testa. Oštrim nožem iseći na par mesta pa pokriti 15 minuta. Rernu uključiti na 220 stepeni pa peći oko 45-50 minuta da hleb bude lagan i dobije finu hrskavu koricu.
Ako želite da omekša, poprskajte ga malo prskalicom pa pokrijte krpom.
