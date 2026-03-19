Najbolji recept za domaći integralni hleb bez kvasca: Ne mesi se, a ostaje svež danima

Recept za ovaj integralni hleb je lagan i mogu da ga naprave bukvalno svi, jer nema mešenja, niti čekanja da testo nadođe.

Svi volimo onaj miris tek ispečenog testa, ali retko ko ima luksuz i vremena za sate čekanja da testo nadođe, naraste i bude spremno za pečenje. Ovaj integralni hleb bez kvasca rešava upravo taj svakodnevni problem sa kojim se suočava svaka zaposlena osoba.

Ne morate da gubite vreme na mukotrpno mešenje, prljanje gomile sudova po kuhinji, ili brigu o tome da li će rerna biti dovoljno topla. Sve se završi u jednoj jedinoj posudi za samo desetak minuta posla.

Zašto je integralni hleb bez kvasca bolji izbor?

To je zdravija i brža alternativa klasičnim pecivima, idealna za osetljiv stomak. Nema dugog čekanja da testo nadođe, a prašak za pecivo i kisela voda obezbeđuju mekoću i savršenu strukturu koja se ne mrvi danima.

Dobra stvar kod ovog recepta je što uspeva iz prve, čak i onima koji nikada nisu prišli rerni niti mesili bilo kakvo testo. Nema onog početničkog straha da će testo pasti čim otvorite vrata šporeta.

Ovaj zdrav domaći hleb pravimo od pravog celog zrna. Korišćenjem kvalitetnog mlevenog brašna dobijate bogat ukus i sitost koja traje satima. Često se domaćice pitaju kako da peciva duže traju i ne postanu tvrda, a u ovom konkretnom slučaju – tajnu svežine čuvaju malo ulja i soda bikarbona, zbog kojih vekna ostaje izuzetno vazdušasta.

Recept za brzi beskvasni hleb

Ne treba vam puno namirnica niti odlazak u specijalizovane radnje. Sve neophodno se verovatno već nalazi u vašem kuhinjskom ormariću i frižideru.

400 g integralnog pšeničnog brašna

100 g belog pšeničnog brašna (čisto da lakše poveže smesu, ali ukoliko strogo pazite, možete koristiti i samo čisto integralno)

1 kesica praška za pecivo

Pola kašičice sode bikarbone (nemojte preterati sa njom)

1 ravna kašičica soli

2 kašike maslinovog ili običnog suncokretovog ulja

400 ml mineralne (gazirane) vode

Po želji: susam, lan, golica i semenke bundeve za bogatije posipanje

Priprema:

Priprema je toliko jednostavna i brza da ćete ga sigurno peći svakog drugog dana, zaboravljajući na industrijske proizvode.

Uključite rernu na 200 stepeni da se dobro ugreje dok vi radite oko testa.

U velikoj plastičnoj ili staklenoj činiji pomešajte obe vrste brašna, prašak za pecivo, sodu bikarbonu i so.

Sipajte odmereno maslinovo ulje i mineralnu vodu, pa drvenom varjačom lagano sjedinite. Smesa mora da bude prilično gusta i blago lepljiva.

Prebacite dobijenu smesu u manji duguljasti kalup za pečenje obložen pek papirom.

Mokrim rukama blago zagladite površinu testa, bogato pospite semenkama i stavite pravo u rernu.

Pecite otprilike oko 40 minuta, u zavisnosti od jačine grejača. Kucnite po donjoj kori pečenog testa – ako odzvanja onako šuplje, pečenje je sigurno gotovo.

Kako da integralno pecivo bez kvasca ostane sveže

Najveća greška koju ljudi prave nakon vađenja pleha iz rerne jeste momentalno sečenje vrelog testa. Znam da miris strašno mami i otvara apetit, ali morate ga ostaviti da se potpuno ohladi na nekoj žičanoj rešetki. Tako se sredina neće ulepiti niti postati gnjecava, a korica će ostati prijatno hrskava na dodir.

Umotajte dobro ohlađenu veknu u čistu pamučnu kuhinjsku krpu i držite je u drvenoj kutiji na stolu. Vaš hleb od integralnog brašna biće apsolutno jednako ukusan i mekan i trećeg dana. Nema onog dosadnog mrvljenja po stolu i nema prepoznatljivog kiselkastog mirisa stajanja.

Da li mogu da koristim samo ražano brašno?

Ražano brašno je prirodno dosta teško i gusto, pa preporučujem mešanje sa speltinim ili pšeničnim brašnom kako bi vekna bila vazdušastija i mekša.

Koliko dugo se peče beskvasno testo?

Tačno vreme pečenja zavisi od jačine rerne, ali uglavnom je sasvim dovoljno od 35 do 45 minuta na temperaturi od 200 stepeni celzijusa.

Zašto moj hleb puca odozgo tokom pečenja?

Pucanje gornje kore je sasvim normalan i prirodan proces jer samo testo brzo raste i širi se pod direktnim uticajem praška za pecivo i toplote.

