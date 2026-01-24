Najbolji recept za ludo testo: Savršeno za kiflice, pogačice i mekike – a može da stoji u frižideru 7 dana

Ovaj recept svi traže! Ludo testo koje uvek uspeva i može da stoji u frižideru danima.
Postoje recepti koje jednom probate i više nikada ne tražite dalje. Ludo testo je upravo takav recept – univerzalni spasitelj za svaku domaćicu! Njegova magija leži u neverovatnoj mekoći i podatnosti.
Testo je toliko zahvalno da ga možete koristiti za sve: od mirisnih, slanih kiflica do vazdušastih, slatkih pogačica i klasičnih mekanih mekika. Jednom kada ga savladate, rešili ste sve nedoumice u vezi sa testom!
Tajna je u savršenom balansu sastojaka i jednoj maloj „tajni“ kod kvasca, koja garantuje da će testo uvek uspeti, čak i ako ste početnik. Pripremite se za recept koji ćete zauvek čuvati i prenositi dalje!
Sastojci za ludo testo:
- 1 kg brašna (glatkog, tip 400)
- 500 ml mleka (mlakog)
- 200 ml ulja
- 1 svež kvasac (40g)
- 1 kašičica šećera (za kvasac)
- 2 ravne kašičice soli
- 1 jaje
Priprema:
- Aktivacija kvasca (ključni korak): U malo mlakog mleka dodajte šećer i izmrvite kvasac. Ostavite ga da odstoji 10-ak minuta dok ne zapeni. Ovaj korak je garancija da će testo narasti.
- Mešanje suvih sastojaka: U veliku posudu za mešanje sipajte brašno i so. Napravite udubljenje u sredini.
- Spajanje: U udubljenje sipajte nadošli kvasac, ulje, preostalo mlako mleko i jedno jaje. Počnite da mesite (ručno ili mikserom sa spiralnim nastavcima) dok ne dobijete glatko, elastično testo koje se ne lepi za ruke.
- Odmor (manje nego obično!): Pokrijte testo čistom krpom i ostavite da naraste na toplom mestu oko 30 do 45 minuta (dok se ne udvostruči).
- Formiranje i primena: Nadošlo testo premesite, a zatim ga koristite za šta god želite:
- Za kiflice/pogačice: Kidajte komade, razvlačite i punite po želji (sir, džem, krem).
- Za mekike: Razvucite deblje i pržite u dubokom ulju.
Zašto je ovo najbolji recept?
Ovo ludo testo ima savršenu strukturu: ulje ga čini neverovatno mekim i sprečava brzo sušenje, a velika količina kvasca obezbeđuje vazdušastost. Najbolje od svega je što se može čuvati do tri dana u frižideru i koristiti po potrebi, a da pri tome ne izgubi svoju svežinu.
Napravite veću količinu i uvek ćete imati spremnu osnovu za sve vaše slane i slatke ideje. Garantujemo vam – ovo je jedini recept za testo koji ćete tražiti!
