Najbolji recept za prženu ribu – bez ulja i jaja, sa savršeno hrskavom koricom kao iz restorana

Zamislite ribu koja pucketa pod viljuškom, a da nije pržena u ulju. Da, moguće je – i trik je toliko jednostavan da ćete se pitati zašto ga niste ranije otkrili ovaj recept za prženu riba bez ulja i brašna.
Suština je u kombinaciji toplote i pametnog omotača. Umesto ulja i jaja, koristi se lagani sloj brašna i mineralne vode, a riba se peče u rerni na visokoj temperaturi. Rezultat? Hrskava kora kao iz restorana, ali bez masnoće.
Sastojci za omotač:
- 150 g kukuruznog skroba
- 50 g kukuruznog brašna
- 1 kašičica kurkume
- ½ kašičice soli
- ½ kašičice praška za pecivo
- 100 ml hladne gazirane vode
Sastojci za ribu:
- 4 fileta ribe (oslić, brancin, orada ili pastrmka)
- sok od limuna po ukusu
- papir za pečenje
Kako postići hrskavu koru bez ulja
Prvi korak: Ribu dobro osušite papirnim ubrusom. Vlaga je neprijatelj hrskavosti.
Drugi korak: Uvaljajte je u mešavinu brašna, začina i malo mineralne vode – ovo stvara tanki, lagani omotač.
Treći korak: Stavite na pleh obložen papirom za pečenje i pecite na 220°C dok ne dobije zlatnu boju.
Uputstvo
U srednjoj posudi pomešajte suve sastojke: kukuruzni skrob, kukuruzno brašno, kurkumu, so i prašak za pecivo.
Postepeno dodajte hladnu, kiselu vodu i mešajte dok ne dobijete glatku, blago gustu smesu. Ako je pregusta, dodajte još malo vode.
Osušite riblje filete papirnim ubrusom i umočite ih u pripremljenu smesu da biste ih ravnomerno obložili.
Stavite ih na pleh i pecite na 200°C oko 25–30 minuta, dok kora ne porumeni i ne postane hrskava.
Po želji, lagano ih okrenite na pola pečenja da se ravnomerno zapeku.
Poslužite odmah, sa nekoliko kapi limunovog soka i svežom salatom.
Bonus saveti za savršenu hrskavost
Gazirana voda stvara prozračnost i mehuriće u testu, što čini da skora „naduve“ tokom prženja i postane dodatno hrskava.
Ako želite blago ljuti ukus, možete dodati prstohvat paprike, belog luka u prahu ili belog bibera.
Za svežinu, dodajte nekoliko kapi limunovog soka i poslužite sa salatom od rukole ili pečenim povrćem. Hrskava riba bez kapi ulja je gotova. Prijatno.
Zašto je ova riba toliko ukusna
- Brže varenje: Bez ulja, riba ostaje lagana i ne opterećuje stomak.
- Zdravija priprema: Manje kalorija, više čistog ukusa.
- Efekat iznenađenja: Kada poslužite gostima, niko neće verovati da nije pržena.
Ovo je recept za prženu riba bez ulja koji donosi brz i vidljiv efekat – hrskavost koju osećate odmah, bez čekanja i komplikacija.
