Najbolji recept za prženu ribu – bez ulja i jaja, sa savršeno hrskavom koricom kao iz restorana

Ako želite da probate nešto revolucionarno, pržena riba bez ulja je pravi izbor. Hrskava, lagana i neverovatno ukusna – recept koji zaslužuje da postane kućni klasik.

Zamislite ribu koja pucketa pod viljuškom, a da nije pržena u ulju. Da, moguće je – i trik je toliko jednostavan da ćete se pitati zašto ga niste ranije otkrili ovaj recept za prženu riba bez ulja i brašna.

Suština je u kombinaciji toplote i pametnog omotača. Umesto ulja i jaja, koristi se lagani sloj brašna i mineralne vode, a riba se peče u rerni na visokoj temperaturi. Rezultat? Hrskava kora kao iz restorana, ali bez masnoće.

Sastojci za omotač:

150 g kukuruznog skroba

50 g kukuruznog brašna

1 kašičica kurkume

½ kašičice soli

½ kašičice praška za pecivo

100 ml hladne gazirane vode

Sastojci za ribu:

4 fileta ribe (oslić, brancin, orada ili pastrmka)

sok od limuna po ukusu

papir za pečenje

Kako postići hrskavu koru bez ulja

Prvi korak: Ribu dobro osušite papirnim ubrusom. Vlaga je neprijatelj hrskavosti.

Drugi korak: Uvaljajte je u mešavinu brašna, začina i malo mineralne vode – ovo stvara tanki, lagani omotač.

Treći korak: Stavite na pleh obložen papirom za pečenje i pecite na 220°C dok ne dobije zlatnu boju.

Uputstvo

U srednjoj posudi pomešajte suve sastojke: kukuruzni skrob, kukuruzno brašno, kurkumu, so i prašak za pecivo.

Postepeno dodajte hladnu, kiselu vodu i mešajte dok ne dobijete glatku, blago gustu smesu. Ako je pregusta, dodajte još malo vode.

Osušite riblje filete papirnim ubrusom i umočite ih u pripremljenu smesu da biste ih ravnomerno obložili.

Stavite ih na pleh i pecite na 200°C oko 25–30 minuta, dok kora ne porumeni i ne postane hrskava.

Po želji, lagano ih okrenite na pola pečenja da se ravnomerno zapeku.

Poslužite odmah, sa nekoliko kapi limunovog soka i svežom salatom.

Bonus saveti za savršenu hrskavost

Gazirana voda stvara prozračnost i mehuriće u testu, što čini da skora „naduve“ tokom prženja i postane dodatno hrskava.

Ako želite blago ljuti ukus, možete dodati prstohvat paprike, belog luka u prahu ili belog bibera.

Za svežinu, dodajte nekoliko kapi limunovog soka i poslužite sa salatom od rukole ili pečenim povrćem. Hrskava riba bez kapi ulja je gotova. Prijatno.

Zašto je ova riba toliko ukusna

Brže varenje : Bez ulja, riba ostaje lagana i ne opterećuje stomak.

: Bez ulja, riba ostaje lagana i ne opterećuje stomak. Zdravija priprema: Manje kalorija, više čistog ukusa.

Manje kalorija, više čistog ukusa. Efekat iznenađenja: Kada poslužite gostima, niko neće verovati da nije pržena.

Ovo je recept za prženu riba bez ulja koji donosi brz i vidljiv efekat – hrskavost koju osećate odmah, bez čekanja i komplikacija.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com