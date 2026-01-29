To je pljeskavica koju, po ovom receptu, uvek možete prilagoditi svojim željama.

Najbolji recept za savršeno sočnu gurmansku pljeskavicu – bolja je nego iz kafane, a lako se pravi kod kuće.

Najbolja gurmanska pljeskavica – a lako se pravi i kod kuće!

Za razliku od obične, gurmanska plekskavica se puni dodacima poput sira ili kajmaka, a u nekim krajevima Balkana dodaje se i dimljena slanina.

Osim toga, plekskavica treba da bude začinjena, pa za pripremu koristite i začine. Međutim, postoji mnogo verzija, tako da recept uvek možete prilagoditi svojim željama. Često se preporučuje dodavanje sode bikarbone, jer plekskavica postaje sočnija.

Sastojci:

– 500 grama mlevenog mesa

– 100 grama sira

– jedan crveni luk

– jedan čen belog luka ili beli luk u granulama

– jedna kašičica ljute paprike u prahu

– so

– ulje

Priprema:

Prvo iseckajte ili naribajte crveni i beli luk. Poželjno je koristiti svež beli luk, ali ako ga nemate, možete koristiti i granulirani beli luk. Kada je sir u pitanju, možete koristiti edamer ili neki drugi sličan sir.

U veću činiju stavite mleveno meso, crveni i beli luk, sitne kockice sira i začine. Ako ne volite previše ljuto, koristite dimljenu crvenu papriku, a ako želite da pojačate ukus možete dodati i biber.

Sve sastojke promešajte, pokrijte plastičnom folijom i ostavite u frižideru najmanje dva sata, da se sastojci sjedine. Kada je smesa gotova, izvadite je iz frižidera i formirajte pljeskavice. Poželjno je nauljiti ruke pre oblikovanja kako bi vam bilo lakše oblikovati.

Vreme kuvanja zavisi od koliko je debla pljeskavica, ali i od toga da li je kuvate na tiganju ili na roštilju. Ako je pržite na tiganju, poželjno je da bude tanji. Pecite pljeskavicu oko 10 minuta sa obe strane na srednjoj vatri. Možete je poslužiti sa puno luka, lepinje, pomfrita ili prženog krompira i omiljenih sosova.

Prijatno i javite nam kako vam se dopao recept za pljeskavicu!

