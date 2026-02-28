Kada je potreban brz, zasitan i ukusan ručak za celu porodicu, zapečena testenina sa sirom nameće se kao idealno rešenje.

Najbolji ručak, gotov za tren – zapečena testenina sa sirom, toliko dobra da svako traži još.

Kada je potreban brz, zasitan i ukusan ručak za celu porodicu, zapečena testenina sa sirom nameće se kao idealno rešenje.

Spoj jednostavnih sastojaka i kremaste strukture daje lepo domaće jelo, izdašno i izuzetno ukusno. Priprema ne zahteva mnogo vremena, a rezultat je obrok koji lako postaje omiljeni porodični izbor u kući

Ono što ovo jelo čini posebnim jeste kombinacija svežeg sira, pavlake i jaja, koja tokom pečenja stvara bogatu i sočnu teksturu. Završni sloj topljenog sira na vrhu daje neodoljivu zlatnu koricu koja dodatno pojačava ukus, prenosi klix.ba.

Sastojci:

1 pakovanje testenine

500 g svežeg sira

200 g kisele pavlake

50 g rendanog edamera (ili drugog sira po izboru)

2 jaja

so i biber po ukusu

Priprema:

Skuvati testeninu u dosta posoljene vode dok ne bude „al dente“. U posebnoj posudi pomešati svež sir, kiselu pavlaku, jaja, so i biber.

Oceđenu testeninu sjediniti sa pripremljenom smesom i prebaciti u posudu za pečenje. Posuti rendanim sirom po vrhu.

Peći u prethodno zagrejanoj rerni na oko 200°C dok se sir ne istopi i dobije blago zlatnu boju.

Ova zapečena testenina predstavlja savršen balans brzine i ukusa. Idealna je za dane kada nema mnogo vremena za kuvanje, a treba vam obrok koji okuplja porodicu za stolom i mami da se uzme još jedna porcija.

Prijatno!

