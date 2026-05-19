Najbolji trik za savršena jaja na oko, profesionalci konačno otkrili tajnu

Profesionalni kuvari konačno otkrili najbolji trik za savršena jaja na oko. Ovo jednostavno jelo nije baš tako jednostavno za dobru pripremu.

Mislite da svako može da prži jaja ovako, ali postizanje tog savršenog rezultata u restoranskom stilu, sa savršeno kuvanim belancima, kremastim žumancima i hrskavim ivicama, veliki je izazov. Ovaj najbolji trik za savršena jaja na oko, koriste u svim restoranima.

Profesionalci kažu da tajna nije u veštini, već u jednostavnom triku za kontrolu temperature koji svako može da koristi kod kuće, piše Simply Recipes.

Ključ je u pokrivanju tiganja

Zagrejte tiganj sa nelepljivim dnom ili dobro začinjeni tiganj od livenog gvožđa na srednje jakoj vatri. Dodajte masnoću po izboru, kao što je maslinovo ulje, zatim razbijte jaja i pržite dok ivice ne počnu da se stežu.

Tu dolazi do izražaja ključni savet i najbolji trik za savršena jaja na oko: pokrijte tiganj i podesite tajmer na jedan minut. Nakon što minut istekne, isključite vatru, ali ne podižite poklopac. Ostavite jaja da odstoje još minut ili dva. Rezultat će biti savršeno kuvana jaja sa savršeno kuvanim belancima, mekim, sjajnim žumancima i, što je najbolje od svega, blago hrskavim, čipkastim ivicama.

Zašto ova metoda funkcioniše

Iako su deo iste namirnice, belanca i žumanca se ponašaju kao dva različita sastojka kada se kuvaju. Belancima je potrebna mnogo viša temperatura da se stegnu. Kada se jaja kuvaju nepoklopljena, donji deo belanca može postati gumen i prekuvan, dok gornji ostaje sirov.

Dodavanje poklopca vam i dalje daje hrskavo dno zahvaljujući direktnoj toploti, ali takođe stvara malu komoru za paru. Ta para nežno završava kuvanje gornjeg dela belanca bez prekuvanja žumanca ili omekšavanja hrskavih ivica.

Metoda koja zahteva malo napora

Najveća prednost ove metode je njena jednostavnost. Nema potrebe da okrećete jaja ili prelivate vruće ulje preko njih. Takođe je veoma prilagodljiva za svakodnevno kuvanje. Ako volite da vam žumanca budu tečna, jednostavno izvadite jaja iz tiganja malo ranije. Ako pravite sendvič i želite čvršća jaja, ostavite ih da odstoje malo duže. Za one koji vole ekstra hrskave ivice, dobra je ideja da počnu sa jačom vatrom pre dodavanja jaja u tiganj.

Ako želite da uživate u jajima restoranskog stila kod kuće, a da ne napuštate kuću, korišćenje poklopca je iznenađujuće efikasan trik. Sve što treba da uradite je da pripremite tost, hrskavi pomfrit i slaninu – po mogućstvu dobro pečenu.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com