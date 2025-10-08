Najbolju rusku salatu prave Rumuni: Tajna je ovaj sastojak koji uvek pripremaju u kući

Ruska salata je nezaobilazna na svakoj prazničnoj trpezi, ali ova verzija, koju morate probati, donosi poseban preokret!

Rumuni prave najbolju rusku salatu – tajna je ovaj sastojak koji uvek pripremaju u kući!

Rumunska verzija ruske salate, poznata kao Salata de boeuf, pravi je specijalitet koji osvaja ukusom. Ono što je čini jedinstvenom jeste dodatak mesa – najčešće govedine ili piletine – što doprinosi bogatstvu i punijem ukusu ovog popularnog jela.

Priprema je prilično jednostavna, ali zahteva malo pažnje kako bi se postigao savršen spoj sastojaka i neodoljiva tekstura. Ako želite da iznenadite goste ove praznične sezone, ovo je recept koji jednostavno morate isprobati!

Sastojci:

– 300 g goveđeg mesa (ili piletine)

– 300 g krompira

– 200 g šargarepe

– 150 g graška (svežeg ili iz konzerve)

– 150 g kiselih krastavaca

– 150 g ukiseljenih paprika (po želji)

– 3 jaja (za domaći majonez) 150 ml ulja (za majonez)

– 1 kašičica senfa

– so i biber po ukusu

Priprema:

Kuvanje povrća i mesa: Skuvajte meso u posoljenoj vodi dok ne postane mekano, a zatim ga ostavite da se ohladi. U istoj vodi skuvajte krompir i šargarepu, vodeći računa da se ne prekuvaju kako bi zadržali oblik. Kada se ohlade, naseckajte ih na sitne kockice.

Seckanje povrća i mesa: Naseckajte krastavce i ukiseljene paprike na sitne komade. Ohlađeno meso takođe iseckajte na sitne kockice.

Priprema majoneza: Odvojite žumanca od belanaca (koristite samo žumanca). Dodajte kašičicu senfa i postepeno dodajte ulje, neprestano mešajući dok se ne dobije gust majonez. Po želji dodajte malo limunovog soka za kiselkastu notu.

Mešanje sastojaka: U velikoj činiji sjedinite iseckane sastojke: meso, povrće, kisele krastavce i paprike. Dodajte grašak. Ubacite dve trećine majoneza i pažljivo promešajte dok se svi sastojci ne sjedine. Posolite i pobiberite po ukusu.

Dekoracija: Prebacite salatu na tanjir za serviranje i premažite je preostalim majonezom. Dekorišite tankim kriškama kuvanih jaja, šargarepe, kiselih krastavaca ili paprike, praveći zanimljive šare.

Hlađenje: Ostavite salatu u frižideru najmanje dva sata pre služenja kako bi se ukusi lepo sjedinili.

Prijatno!

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com