Najbrža domaća pogača bez kvasca: Ne mesi se, gotova za tren i zamiriše celu kuću dok se peče

Ništa ne miriše lepše! Ova domaća pogača bez kvasca je mekana kao duša, gotova je za pola sata, a ukusom vraća u detinjstvo.

Zaboravite čekanje da testo naraste! Ova domaća pogača bez kvasca se zamesi varjačom, sočna je kao duša i spremna za tren oka.

Kada jednom napravite ovu pogaču, i vidite kako se lako, brzo i jednostavno pravi, više nećete ni pomisliti na hleb. Mekana je kao duša, iako nema kvasac, i dalje tradicionalnog ukusa, samo po mnogo bržem receptu.

Idealno rešenje za sve one koji su ljubitelji pogače, a nemaju baš puno vremena za boravak u kuhinji i čekanje da testo naraste. Znate i sami da je testo najbolje kada je vruće, zato pratite recept i uživajte u lakoj i brzoj pripremi.

Potrebno je:

400 gr brašna

50 ml kisele vode

1 prašak za pecivo

malo sode bikarbone

200 ml jogurta

so

3 kašike maslinovog ulja

Priprema:

U vanglu sipati brašno i prašak za pecivo, vodu, ulje, jogurt, so i zamesiti testo varjačom. Istresti na sto i razviti oklagijom pogaču, debljine prsta, i malo probosti viljuškom na par mesta. Odmah staviti u vruću rernu na 220 stepeni C i peći oko 35 minuta da porumeni.

Ako vam se iznenada prijede nešto toplo i domaće, ova domaća pogača bez kvasca je vaš novi najbolji prijatelj u kuhinji.

Zaboravite na višesatno čekanje i uživajte u predivnom mirisu koji će ispuniti kuću, i u onom najvažnijem – savršenom ukusu mekane pogače spremne za tren!

