Najbrža pita iz tiganja: Bez mešenja i razvlačenja kora, doručak koji je spreman za 10 minuta

Najbrža pita iz tiganja, doručak spreman za 10 minuta bez mešenja

Evo recepta za dane kada vam treba konkretan obrok na stolu odmah, a ne želite da palite rernu ili prljate gomilu sudova.

Najbrža pita iz tiganja pravi se od osnovnih sastojaka koje već imate u frižideru.

Bez razvlačenja kora i dugog čekanja, dobićete savršeno mekanu i vazdušastu pitu koja miriše na pravi dom.

Zašto je najbrža pita iz tiganja spas za svaku domaćicu

Ovaj recept se oslanja na tečno testo koje se ponaša slično onom za deblje palačinke, ali ima pun ukus prave gibanice.

Sve što vam je potrebno su jedna činija, jedna mutilica i tiganj sa nelepljivim dnom.

Celo pripremanje, od prvog koraka do serviranja, traje tačno 10 minuta.

Ovo je idealan način da iskoristite ostatke sira i napravite doručak koji je nutritivno bogatiji od bilo kog kupovnog peciva.

Sastojci koje već imate u kuhinji

Za pripremu ove pite nisu vam potrebne specijalne namirnice, već samo ono što svaka kuhinja u Srbiji uvek ima:

2 jaja (poželjno sobne temperature)

(poželjno sobne temperature) 200 ml jogurta (gustog ili običnog)

(gustog ili običnog) 150 g sira (najbolje starog, masnog sira koji se lako mrvu)

(najbolje starog, masnog sira koji se lako mrvu) 1 šolja brašna (oko 200 g)

(oko 200 g) 1/2 kesice praška za pecivo

Prstohvat soli i malo ulja ili putera za prženje

Tajna dobre teksture je da smesa bude gusta kao za uštipke, ali da se i dalje lako razliva kašikom po tiganju.

Trik za pečenje: Kako da pita uvek uspe

Zagrejte tiganj na srednjoj temperaturi i premažite ga sa vrlo malo masnoće.

Izlijte smesu i kašikom je poravnajte tako da debljina ne prelazi 1,5 centimetar.

Ovo je ključno kako bi se unutrašnjost dobro ispekla, dok spoljašnjost postaje hrskava i zlatna.

Obavezno poklopite tiganj tokom prvih 4 do 5 minuta pečenja na laganoj vatri.

Para pod poklopcem pomaže piti da naraste i postane neverovatno mekana iznutra.

Kada ivice postanu tamnije, okrenite pitu pomoću špatule i pecite još par minuta bez poklopca.

Najbrža pita iz tiganja: Varijacije za svačiji ukus

Recept je veoma zahvalan za modifikacije, pa u testo možete dodati šta god vaši ukućani vole.

Ako želite mediteranski šmek, ubacite malo origana i seckanih maslina u samu smesu pre pečenja.

Za one koji traže jači obrok, sitno iseckana dimljena slanina ili šunka daće aromu pravog domaćeg specijaliteta.

Ukoliko trenutno nemate jogurt, slobodno upotrebite kiselo mleko ili pavlaku razblaženu sa malo vode.

Eksperimentisanje je dozvoljeno jer je baza stabilna i teško je napraviti grešku u koracima.

SAVET Da bi pita bila ekstremno mekana, čim je izvadite iz tiganja premažite je sa malo hladnog putera i pokrijte krpom na 2 minuta pre sečenja.

Često postavljana pitanja

Može li se ova pita praviti sa integralnim brašnom?

Možete koristiti speltino ili integralno brašno, ali tada dodajte još 30 ml jogurta jer ta brašna jače upijaju tečnost.

Šta ako nemam tiganj koji se ne lepi?

U tom slučaju koristite malo više ulja i obavezno sačekajte da se donja strana potpuno „zapeče“ pre nego što krenete sa okretanjem.

Da li se može jesti hladna?

Iako je najbolja topla, ova pita ostaje meka i sutradan, pa je odlična kao užina za posao ili školu.

