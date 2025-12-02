Najbrža pogača bez kvasca: Ne mesi se ni malo, a gotova za tren, cela kuća će zamirisati

Hit među receptima! Najbrža pogača bez kvasca – samo sipate sastojke i zamesite varjačom. Mekša je i ukusnija od bilo kog hleba!
Kada jednom napravite ovu pogaču, i vidite kako se lako, brzo i jednostavno pravi, više nećete ni pomisliti na hleb. Mekana je kao duša, iako nema kvasac, i dalje tradicionalnog ukusa, samo po mnogo bržem receptu.
Idealno rešenje za sve one koji su ljubitelji pogače, a nemaju baš puno vremena za boravak u kuhinji i čekanje da testo naraste. Znate i sami da je testo najbolje kada je vruće, zato pratite recept i uživajte u lakoj i brzoj pripremi.
Potrebno je:
- 400 gr brašna
- 50 ml kisele vode
- 1 prašak za pecivo
- malo sode bikarbone
- 200 ml jogurta
- so
- 3 kašike maslinovog ulja
Priprema:
U vanglu sipati brašno i prašak za pecivo, vodu, ulje, jogurt, so i zamesiti testo varjačom. Istresti na sto i razviti oklagijom pogaču, debljine prsta, i malo probosti viljuškom na par mesta. Odmah staviti u vruću rernu na 220 stepeni C i peći oko 35 minuta da porumeni.
Vaš novi najbolji prijatelj u kuhinji
Zaboravite na višesatno čekanje i komplikovane recepte. Kada vam se iznenada prijede nešto toplo i domaće, ova pogača bez kvasca je vaše novo idealno rešenje.
Jednostavno zamesite varjačom, ubacite u rernu i za manje od sat vremena uživajte u najvažnijem – savršenom ukusu mekane pogače.
Cela kuća će zamirisati na bakinu kuhinju, a vi nećete ni pomisliti na kupovni hleb.
