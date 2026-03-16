Najbrža proja bez sira i jaja: Vazdušasta je i meka, a ne mrvi se ni sutradan

Proja bez sira i jaja za svega 10 minuta pripreme, a ispadne vazdušasta, meka i sočna. Ne mrvi se ni sutradan i uspeva svaki put.

Mnogi misle da proja bez sira i jaja ne može da ispadne dobra, da će biti suva, da će se mrviti i da joj nešto uvek fali. Ovaj recept dokazuje suprotno. Sve što vam treba je jedna posuda i deset minuta pripreme, a na stolu će se naći proja koja je vazdušasta, meka iznutra i koja se lepo seče bez mrvljenja – čak i sutradan.

Nema mučenja, nema specijalnih sastojaka, sve se nađe u kući. Od svih recepata za proju, ovaj je najbrži i najlakši.

Jednom kada je probate, drugi recept vam neće trebati.

Zašto je ova posna proja tako dobra

Tajna ove proje je u kiseloj vodi ili gaziranom jogurtu. Mehurići od gasa čine testo vazdušastim i lakim, pa proja ne ispadne zbijeno i teško kao što se često dešava.

Ulje joj daje sočnost i mekoću, a zahvaljujući tome ostaje meka i sutradan, ne suši se i ne mrvi se pri sečenju. Nije ni preterano slana ni bezukusna, odlično ide uz ajvar, pavlaku, kiselo mleko ili samo uz šolju čaja.

Sastojci:

300 g kukuruznog brašna

100 g glatkog brašna

1 kesica praška za pecivo

1 kašičica soli

3 kašike ulja

400 ml kisele vode ili gaziranog jogurta

200 ml mleka

Priprema:

Zagrejte rernu na 200 stepeni i namastite pleh.

U većoj posudi pomešajte kukuruzno brašno, glatko brašno, prašak za pecivo i so.

Dodajte ulje, kiselu vodu i mleko i sve dobro izmešajte dok ne dobijete glatko, gusto testo.

Testo sipajte u pleh i poravnajte kašikom.

Pecite 30 do 35 minuta, dok proja ne dobije lepu zlatnu koricu.

Izvadite iz rerne, pokrijte čistom krpom i ostavite da se odmori 10 minuta pre sečenja.

Saveti za savršenu proju

Nekoliko malih trikova može da napravi veliku razliku, pa zapamtite ovo pre nego što krenete u pečenje:

Ako volite hrskaviju i tamniju koricu, povećajte temperaturu na 220 stepeni poslednjih pet minuta pečenja. Razlika je velika, a korica dobija onaj pravi pečeni ukus.

Nemojte preskočiti odmor od 10 minuta nakon pečenja. Dok je pokrivena krpom, proja se slegne iznutra i mnogo lakše seče bez mrvljenja.

Po vrhu možete posuti semenke susama, bundeve ili suncokreta pre nego što odete u rernu. Lepo izgleda, daje dodatni ukus i ne traži nikakav napor.

Ako vam testo ispadne pregosto, dodajte još malo kisele vode, kašiku po kašiku, dok ne dobijete konzistenciju guste pavlake.

Proja se čuva umotana u čistu krpu na sobnoj temperaturi i ostaje meka i sočna do dva dana. Nemojte je stavljati u frižider jer se tamo brže suši.

Ako vam ostane i sutradan, kratko je propecite u tosteru ili na tiganju sa malo ulja i biće kao sveža.

Brza, laka i uvek uspešna

Ova proja bez sira i jaja je dokaz da jednostavni recepti često ispadnu najbolji. Ne treba vam puno vremena, ne treba vam puno sastojaka i ne treba vam nikakvo posebno znanje.

Treba vam samo deset minuta i jedna posuda, i za tili čas na stolu će se naći proja za koju će vam svi tražiti recept!

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com