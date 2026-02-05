Da li su ovo najbrže i najukusnije kiflice koje ste probali do sada? Uverite se sami i isprobajte ovaj recept.

Najbrže kiflice na svetu – meke, vazdušaste i gotove su dok se rerna zagreje.

Ako vam se baš sada jede nešto toplo, mekano i domaće, a nemate ni vremena ni živaca za čekanje da testo naraste – ove kiflice su pravo rešenje.

Prave se bez jaja, ne zahtevaju dugo mešenje i najlepše od svega: gotove su za svega petnaestak minuta.

Recept je toliko jednostavan da uspeva svima, čak i onima koji se inače ne snalaze najbolje u kuhinji. Bez komplikovanih koraka i posebnih sastojaka, dobićete vazdušaste kiflice koje su meke već na prvi zalogaj.

Ono što ih čini posebno praktičnim jeste njihova univerzalnost. Možete ih puniti sirom, šunkom, džemom, čokoladom ili ih ostaviti prazne i poslužiti uz jogurt ili čaj. Kako god da ih pripremite, rezultat je isti – ukusne, tople kiflice koje nestaju sa stola brže nego što su napravljene.

Ovaj recept je idealan za užurbana jutra, nenajavljene goste ili trenutke kada vam se jede nešto domaće, ali bez dugog čekanja i planiranja.

Sastojci:

brašno 600 g

pola kockice svežeg kvasca

mleko 200 ml

gusti jogurt 200 ml

ulje 100 ml

so 1,5 kašičica

šećer 1 kašičica

prašak za pecivo 1 kesica

Premaz:

kašika otopljenog putera

3 kašike mleka

Priprema:

U toplom mleku rastvoriti šećer, pa potom sveži kvasac. Zatim u jednu posudu sipajte brašno, so, prašak za pecivo, jogurt, ulje i prethodno u mleku nabubreli kvasac.

Mešajte dok ne dobijete homogenu testastu masu, pa potom umesite rukama na brašnjavoj površini, te podelite na jednakih 5 delova. Svaki od njih umesiti kružno, pa podeliti na po 8 trouglova.

Trougliće rolajte rukama od najšireg ka najužem delu i učvrstite krajeve kada dobijete oblik kiflica.Po želji, kiflice možete filovati slatkim ili slanim punjenjem pre nego što ih zamotate.

Poređajte ih na pleh prekriven pek papirom i napravite premaz od putera i mleka, pa ih odozgo premažite.

Stavite da se peku na 190 stepeni dok ne dobiju zlatnu boju.

Prijatno!

