Najbrži i najjeftiniji doručak: Ove grčke lepinje prave se za 15 minuta – spas kada ste u žurbi

Tražite brz doručak? Ove grčke lepinje se prave za samo 15 minuta. Mekane su, ukusne i idu uz sve što poželite.

Brz doručak često deluje kao nedostižan cilj kada su jutra ispunjena obavezama. Umesto posezanja za kupovnim pecivima punim aditiva, postoji rešenje koje zahteva minimalno vreme i svega nekoliko osnovnih sastojaka.

Ove grčke lepinje pripremaju se za samo 15 minuta, ne traže čekanje da testo naraste i predstavljaju idealnu osnovu za bilo koji namaz ili prilog koji imate u frižideru.

Sastojci za grčke lepinje:

350 ml grčkog jogurta

300 g brašna

20 g putera

2 kašike maslinovog ulja

mala ravna kašika soli

1 prašak za pecivo

nekoliko listova sira

nekoliko listova šunke

Priprema:

1. U činiji pomešajte grčki jogurt, so, prašak za pecivo i maslinovo ulje, pa dobro sjedinite sastojke. Dodajte brašno i umesite testo.

2. Testo rastanjite na debljinu od oko pola cm, pa ga presecite na dva dela. Na jedan deo rasporedite sir i šunku.

3. Pokrijte sa drugim delom testa i iseckajte na kvadrate.

4. Pržite u tiganju na srednjoj temperaturi, po 4 minuta sa svake strane, dok ne postane zlatno i hrskavo.

Brz doručak ne mora biti monoton ni nezdrav. Zahvaljujući ovom receptu, grčke lepinje postaju saveznik u užurbanim jutrima, pružajući topao i zasitan obrok bez gubljenja vremena.

Isprobajte ih već sutra i uverite se zašto je ovo najpraktičnije rešenje za svakoga ko ceni kvalitetnu hranu pripremljenu za tili čas.

