Najbrži i najjeftiniji doručak: Ove grčke lepinje prave se za 15 minuta – spas kada ste u žurbi

Brz doručak često deluje kao nedostižan cilj kada su jutra ispunjena obavezama. Umesto posezanja za kupovnim pecivima punim aditiva, postoji rešenje koje zahteva minimalno vreme i svega nekoliko osnovnih sastojaka.
Ove grčke lepinje pripremaju se za samo 15 minuta, ne traže čekanje da testo naraste i predstavljaju idealnu osnovu za bilo koji namaz ili prilog koji imate u frižideru.
Sastojci za grčke lepinje:
- 350 ml grčkog jogurta
- 300 g brašna
- 20 g putera
- 2 kašike maslinovog ulja
- mala ravna kašika soli
- 1 prašak za pecivo
- nekoliko listova sira
- nekoliko listova šunke
Priprema:
1. U činiji pomešajte grčki jogurt, so, prašak za pecivo i maslinovo ulje, pa dobro sjedinite sastojke. Dodajte brašno i umesite testo.
2. Testo rastanjite na debljinu od oko pola cm, pa ga presecite na dva dela. Na jedan deo rasporedite sir i šunku.
3. Pokrijte sa drugim delom testa i iseckajte na kvadrate.
4. Pržite u tiganju na srednjoj temperaturi, po 4 minuta sa svake strane, dok ne postane zlatno i hrskavo.
Brz doručak ne mora biti monoton ni nezdrav. Zahvaljujući ovom receptu, grčke lepinje postaju saveznik u užurbanim jutrima, pružajući topao i zasitan obrok bez gubljenja vremena.
Isprobajte ih već sutra i uverite se zašto je ovo najpraktičnije rešenje za svakoga ko ceni kvalitetnu hranu pripremljenu za tili čas.
