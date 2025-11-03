Najgora namirnica u salati: Svi prvo nju dodajemo, a nepopravljivo kvari ukus

Najgora namirnica u salati? Svi je prvo dodajemo, a prema kuvarskom savetu – kvari ukus, menja miris i uništava svežinu povrća.

Da li ste sigurni da vaša salata ima savršen ukus? Poznata kuvarica Magda Gesler otkriva najgoru namirnicu u salati – onu koju svi prvo dodajemo, a koja može potpuno uništiti ukus i miris jela. Ova greška se dešava svakodnevno, a mnogi je ni ne primećuju.

Salata od povrća je ukusan obrok za doručak, ručak i večeru, ali da li znate sa koju namirnicu bi trebali da izbegavate u salatama?

Magda Gesler je otkrila svoju tajnu.

Poznata kuvarica, već dugi niz godina savetuje šta, kako i kada da spremaju za jelo. Salata od povrća vam se čini banalnim receptom koji se „ne može pokvariti“? Možda ćete biti iznenađeni.

Salata od povrća prema Magdi Gesler

Magda je pre izvesnog vremena predstavila svoj omiljeni recept za salatu od povrća. Sastoji se od kuvanog krompira, šargarepe, kiselih krastavaca, zelenog graška i , naravno , tvrdo kuvanih jaja . Tajna je da je ostavite u frižideru preko noći.

Postoji li nešto što nikada ne bi trebalo da dodamo u salatu?

Prema Magdi, to je crni luk . Prema rečima kuvarice, procesi koji se odvijaju u fermentacionom luku izazivaju da on emituje neprijatan miris, i može skroz pokvariti ukus salati.

Osim ove najgore namirnice, postoji još nekoliko dodataka koji mogu narušiti ukus salate ako se ne koriste pažljivo.

To su:

Majonez – pretežak za lagane povrtne kombinacije, često maskira sveže arome

Kukuruz iz konzerve – dodaje slatkoću koja remeti balans

Previše soli – ubija prirodnu teksturu povrća

Previše sirćeta – preuzima kontrolu nad svim ukusima

Neproceđeni grašak – može ostaviti vodeni trag i razvodniti salatu

Ako želite da vaša salata zaista bude ukusna i sveža, izbegnite najgoru namirnicu u salati. Magdin savet je jasan: neka crni luk ostane van činije – vaš nos i nepce biće vam zahvalni.

