Najgora namirnica za salatu, a svi nju prvo iseckamo. Ona samo pokvari ukus

Sigurno ćete se iznenaditi, ali najgora namirnica u salati je crni luk. Svi ga prvo stavljaju može potpuno da upropasti ukus salate.

Da li znate da ovu namirnicu treba izbegavati u salatama? Prema jednoj kuvarici ovo je najgora namirnica za salatu i ne treba je nikada dodavati.

Kada uz obrok dodate veću količinu svežeg povrća, obrok vas zasiti više, a ne optereti telo, povećavate unos vlakana i vode. Ta kombinacija usporava unos hrane, daje signal sitosti ranije i pravi osećaj lakoće posle obroka.

Salata od povrća je ukusan dodatak za doručak, ručak i večeru. Međutim postoji namirnica koja može da pokvari ukus salate, najgora namirnica za salatu je, prema mišljenju ove kuvarice – crni luk!

Magda Gesler je otkrila svoju tajnu.

Poznata kuvarica, već dugi niz godina savetuje šta, kako i kada da spremaju za jelo. Salata od povrća vam se čini banalnim receptom koji se „ne može pokvariti“? Možda ćete biti iznenađeni.

Salata od povrća prema Magdi

Magda je pre izvesnog vremena predstavila svoj omiljeni recept za salatu od povrća. Sastoji se od kuvanog krompira, šargarepe, kiselih krastavaca, zelenog graška i , naravno , tvrdo kuvanih jaja. Tajna je da je ostavite u frižideru preko noći.

Prema Magdi, crni luk ne treba nikad dodavati. Prema rečima kuvarice, procesi koji se odvijaju u fermentacionom luku izazivaju da on emituje neprijatan miris, i može skroz pokvariti ukus salati.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com