Najhrskavija prasetina iz rerne: Stavite ovo na kožicu 15 minuta pre kraja – biće kao iz pečenjare

Ovako se dobija najhrskavija prasetina iz rerne. Svi će misliti da ste pečenje kupili u pečenjari. Stavite ovo na kožicu 15 minuta pre kraja i uživajte u pečenju koje puca pod zubima.

Zaboravite priče o komplikovanim marinadama i skupim pećnicama. Svi znamo onaj osećaj kad izneseš pečenje na sto, a ono gumeno, ni nož ne pomaže, a kamoli zubi.

E, pa, više nema te muke jer postoji jedan narodski trik kako se dobija najhrskavija prasetina iz rerne koji rešava stvar za bukvalno 15 minuta.

Zaboravićete na stalno zalivanje mašću ili „bajanje“ nad rernom. Sve što vam treba je ono što već imate u kuhinji. Rezultat je takav da će komšije da vas pitaju u kojoj ste pečenjari kupili meso. Ide ko podmazano, a puca pod zubima tako da se čuje do kapije!

Šta staviti na kožicu 15 minuta pre kraja?

Tajna koju kriju stari majstori je prosta: pivo i malo sode bikarbone. Ne treba vam litar, dovoljno je pola čaše. Kad je meso skoro gotovo, pomešajte par kašika piva sa prstohvatom sode i premažite preko kožice.

Ova kombinacija pravi čudo. Soda izvlači vlagu, a šećer iz piva karamelizuje površinu baš onoliko koliko treba. Čim to uradite, pojačajte vatru na najjače onih poslednjih 15 minuta. Videćete kako kožica počinje da „cveta“ i dobija one sitne mehuriće koji su znak da će biti hrskava kao čips.

Kako da pečenje bude savršeno svaki put

Najhrskavija prasetina biće savršena svaki put, ali meso mora biti dobro usoljeno dan ranije. So mora da uđe duboko, a kožica mora da bude suva pre nego što prase uopšte vidi rernu. Ne štedite na soli, jer bez nje nema ni dobrog pečenja.

Poslednji korak do majstorskog pečenja

Kad premažete meso pivom i sodom, nemojte više da ga pokrivate folijom. Pustite ga da se „zapeče“ na jakoj vatri. Čim vidite da je boja postala tamno zlatna, a kožica tvrda na dodir, vadite ga napolje.

Nemojte odmah da sečete, ma koliko zamirisalo celo dvorište. Pustite meso da se odmori bar pola sata. Tako će sokovi ostati unutra, a vaša hrskava kožica se neće potpariti i omekšati.

Probajte i videćete – nema greške, provereno radi svaki put!