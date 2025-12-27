Najhrskavija slanina a najmekša ikad: premazala slaninu ovim sastojkom i izbacila tiganj, bez prskanja dobila savršenstvo

„Ne kažem da je ovo najbrži način za kuvanje slanine, a zaista je najlakši i najčistiji način da se dobije najhrskavija slanina, svaki put“.

Veliki sam ljubitelj slanine, od ukusa do njene svestranosti u kuvanju. Bilo da se upari sa kremastim kajganom, savršeno kuvanim jajetom ili u jednostavnom sendviču, predstavlja fantastičnu ideju za doručak. Najbolji deo slanine je taj prvi hrskavi zalogaj i koliko je dobar osećaj kada se slanina skuva baš kako treba.

Apsolutno volim da eksperimentišem sa novim načinima pripreme slanine. Probala sam da kuvam slaninu u mikrotalasnoj pećnici, u fritezi na vruć vazduh i u tiganju samo sa vodom, i svi su bili uspešni. Međutim, mislim da je ovaj trik koji sam upravo isprobala bio najbolji do sada. Ovaj recept uključuje lagano valjanje slanine u brašno pre nego što se ispeku u rerni.

Ovaj trik im je dao primamljivu smeđu koricu bogatu ukusom slanine. Ako ste ljubitelj hrskave slanine, svideće vam se ovaj trik.

Kako se peče najhrskavija slanina u rerni

Počela sam tako što sam zagrejala rernu na 180 stepeni Celzijusa sa ventilatorom i pripremila veliki pleh obloživši ga papirom za pečenje. Ovo će sprečiti da se pobrašnjena slanina zalepi za pleh.

Zatim, koristeći bilo koji komad slanine koji više volite, obložite pleh trakicama slanine jednu pored druge dok se pleh ne napuni. Za ovu metodu, koristila sam slaninu sa prugama jer to daje najbolje rezultate.

Kada je sve bilo raspoređeno, uzela sam malo običnog brašna i prosejala ga preko svake trake slanine. Kada je u pitanju brašno, treba ga vrlo lagano dodati.

Želite da slanina bude samo posuta mešavinom brašna, tako da se stopi sa masnoćom i stvori lagana, hrskava kora.

Ovo funkcioniše tako što brašno apsorbuje deo viška masnoće, što pomaže trakicama da zadrže oblik.

Osim toga ovo sprečava da se slanina uvije oko sebe, što rezultuje ekstra hrskavom teksturom bez žrtvovanja sočnosti. Pored toga, izbegavate prskanje po šporetu, tako da je to dobitna kombinacija.

Sa pripremljenom slaninom, pekla sam je u rerni 20 minuta. Slanina je iz rerne izašla savršeno hrskava, a da nije bila previše tvrda.

Ne kažem da je ovo najbrži način za kuvanje slanine, ali je zaista najlakši i najčistiji način da se dobije najhrskavija slanina, svaki put.

(Krstarica/express.co.uk)

