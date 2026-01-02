Najhrskavije pohovano meso: Jedan mali trik garantuje koricu koja ne otpada, a meso meko kao duša

Sanjate o mesu kao iz restorana? Otkrijte tajnu za najhrskavije pohovano meso. Uz ovaj trik korica ne spada, a ukus oduševljava.

Nema ničeg goreg od truda uloženog u pripremu obroka koji ne ispadne onako kako ste zamislili. Ako želite da servirate najhrskavije pohovano meso koje pod zubima savršeno krcka, a iznutra ostaje mekano kao duša, rešenje je mnogo jednostavnije nego što mislite. Zaboravite na skupe prezle ili specijalne tiganje – tajna leži u pripremi same namirnice pre nego što uopšte dotakne brašno.

Greška koju pravite pre samog pohovanja

Verovatno ste navikli da meso izvadite iz frižidera, malo ga izlupate čekićem i odmah bacite u brašno. Tu leži glavni problem. Profesionalni kuvari su otkrili da je vlažnost najveći neprijatelj savršene korice. Da biste dobili najhrskavije pohovano meso, neophodno je da šnicle, nakon što ih operete i izlupate, temeljno osušite papirnim ubrusom. Površina mesa mora biti potpuno suva kako bi se brašno ravnomerno zalepilo. Ako je meso vlažno, stvara se para između mesa i panira, što dovodi do onog poznatog i nepoželjnog odvajanja korice tokom prženja.

Magija dvostrukog paniranja za ekstra hrskavost

Kada ste osigurali da je meso suvo, vreme je za redosled koji ne smete preskakati. Mnogi misle da je dovoljno samo jednom provući meso kroz smesu, ali stručnjaci savetuju sledeće:

Brašno: Prvi sloj mora biti tanak, ali mora pokriti svaki milimetar mesa. Otresite višak.

Jaja: Umutite ih viljuškom, ali ne previše penasto. Dodajte prstohvat soli i, verovali ili ne, kašičicu ulja u sama jaja – to pomaže da korica bude elastičnija.

Prezle: Nemojte samo spustiti meso u prezle. Pritisnite dlanom šniclu u prezle sa obe strane kako bi se one čvrsto sjedinile sa jajetom.

Temperatura ulja: Trenutak istine

Čak i najbolje pripremljeno meso može propasti ako temperatura nije idealna. Da biste dobili najhrskavije pohovano meso, ulje mora biti vruće, ali ne sme da dimi. Ako je ulje hladno, meso će ga upiti i postati masno. Ako je prevruće, korica će izgoreti, a sredina ostati sirova. Ubacite vrh drvene varjače u ulje – ako se oko nje odmah stvore mehurići, spremni ste za akciju. Takođe, nikada ne pretrpavajte tiganj; ako ubacite previše šnicli odjednom, temperatura ulja naglo pada i rezultat je kuvano, a ne prženo meso.

Ovaj mali ritual sušenja mesa i pravilnog prženja je garancija za osmeh na licu vaših najdražih. Ne čekajte posebnu priliku, iznenadite svoju porodicu već danas i uživajte u pohovanom mesu koje je konačno ispalo baš onako kako treba – savršeno!

