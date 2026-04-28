Ni kuvanje, ni prženje: Trik od 2 minuta za najhrskaviji krompir iz rerne koji se nikada ne lepi

Najhrskaviji krompir iz rerne: Trik od 2 minuta za savršen prilog

Mrzite kada iz rerne izvadite gnjecav krompir koji se zalepio za pleh?

Zaboravite na dugo kuvanje i prljanje suvišnih šerpi pre pečenja.

Postoji trik od tačno 120 sekundi koji garantuje najhrskaviji krompir iz rerne sa koricom koja puca pod zubima.

Sve što vam treba su vreo pleh i jedan sastojak iz špajza koji sprečava lepljenje.

Zašto se krompir lepi i ostaje mekan?

Glavni problem je skrob koji se na toploti pretvara u lepak i vezuje povrće za dno pleha.

Domaćice često greše jer stavljaju krompir u hladnu rernu, čime on počinje da se dinsta u sopstvenoj vlazi.

Ako želite pravu koricu, krompir pre pečenja mora biti potpuno suv i stavljen na direktnu visoku temperaturu.

Samo par sitnih izmena u redosledu pripreme deli vas od restoranskog kvaliteta na kućnoj trpezi.

Trik od 2 minuta sa vrelim uljem

Dok pripremate krompir, ubacite prazan pleh sa malo masti ili ulja u rernu na 220 stepeni.

Pleh mora biti toliko vreo da ulje proključa pre nego što u njega spustite prvi komad povrća.

Ostavite pleh unutra tačno 2 minuta nakon što rerna postigne punu temperaturu.

Za to vreme, osušen krompir pospite kašikom kukuruznog brašna koje će upiti višak vlage i stvoriti zaštitni sloj.

Čim krompir dodirne vreli metal, on se trenutno „zatvara“, što osigurava da unutra ostane mekan, a spolja postane ekstra hrskav.

Pravilna priprema za najhrskaviji krompir iz rerne

Nemojte pretrpavati pleh, svaki komad mora imati svoj prostor da bi se pekao, a ne kuvao na pari.

Krompir isecite na približno istu veličinu kako bi svaki komad bio gotov u isto vreme.

Rernu ne otvarajte prvih 20 minuta kako bi temperatura ostala stabilna i formirala koricu.

So i ostale začine dodajte tek na polovini pečenja, jer so izvlači vodu koja može da pokvari hrskavost.

Crvena paprika ili beli luk u prahu daju odličnu boju, ali ih dodajte pred sam kraj da ne bi zagoreli.

Izbor prave sorte je pola posla

Uvek kupujte crveni krompir za pečenje jer on sadrži manje skroba i vode od belog.

Beli krompir je idealan za pire, ali u rerni često postaje kašast i gubi formu.

Upravo je izbor sorte tajni korak koji određuje da li će vaš najhrskaviji krompir iz rerne zaista biti uspešan.

SAVET Pre stavljanja u rernu, u činiju sa krompirom dodajte pola kašičice sode bikarbone. Ona podiže pH vrednost površine, što ubrzava Maillardovu reakciju i stvara neverovatno debelu i krckavu koricu.

Često postavljana pitanja

1. Da li je bolja mast ili ulje?

Svinjska ili pačija mast trpe mnogo više temperature od ulja i daju krompiru neuporedivo bolji ukus i jaču koricu.

2. Mogu li koristiti začinski krompir iz kese?

Možete, ali domaći trik sa kukuruznim brašnom i vrelim plehom daje mnogo prirodniji ukus bez veštačkih pojačivača.

3. Zašto mi je krompir unutra ostao živ, a spolja je pečen?

Verovatno ste sekli prevelike komade ili je temperatura rerne bila previsoka. Idealno je seći ga na manje kocke ili kriške kako bi toplota stigla do centra pre nego što korica zagori.

