Najhrskaviji prženi krompir na vodi: Savršen uz bilo koje posno jelo

Recept za najhrskaviji prženi krompir bez kapi ulja. Idealan dodatak uz svako jelo tokom posta. Priprema se na vodi, bez kapi ulja.

Krompir se najčešće se jede prženi ili pečeni, a ono što je bitno jeste dobro da ga pripremite. Postoji mnogo načina za pripremu krompira, ali najhrskaviji prženi krompir možete da napravite na vodi. Savršen je za dodatak uz bilo koje posno jelo.

U toku je Uskršnji post, a u tom periodu postoje i dani kada se posti na vodi. To ne znači da morate da se odričete omiljene hrane, a mi vam prenosimo sjajan recept za prženi krompir na vodi.

Sastojci:

400 g krompira

1 crni luk

4 čena belog luka

1 kašika kukuruznog brašna

1 kašičica slatke paprike

Recept za najhrskaviji prženi krompir bez kapi ulja:

Isecite krompir po želji, pa ga stavite u šerpu sa ključalom vodom i kuvajte nekih 15 minuta. Procedite, pa dodajte so, biber, slatku papriku i brašno i sve dobro promešajte. Sve dobro sjedinite.

U tiganju na malo vode propržite sitno seckani praziluk, pa kada omekša dodajte krompir. Pržite krompir dok ne dobije zlatni boju. Povremeno promešajte i ako je potrebno sipajte još malo vode. Nemojte da preterujete, jer ne treba da se kuva, već da se prži.

Prženi krompir možete da služite sa salatom po izboru, kao i sa kuvanim povrćem.

Bonus recept: Posna smesa za pohovanje

Pohovano meso ili tikvice, odnosno plavi patlidžan sa dresingom, pomfritom i sezonskom salatom mnogi smatraju najlepšim ručkom.

Ali, kako u posnim danima (sreda i petak) i periodima velikih crkvenih postova nije dozvoljeno konzumiranje mesa, jaja i mlečnih proizvoda, često imamo dilemu kako da pohujemo bareno povrće, a da ono bude jednako ukusno kao i kad je uvaljano u jaja, brašna i prezle.

Istu smesu možete da koristite i za spremanje pržene ribe, s tim što bi trebalo da prepolovite količinu kurkume i dodate slatku alevu papriku.

Sastojci:

150 g gustina

50 g kukuruznog brašna

kafena kašičica kurkume

pola kafene kašičice soli

pola kafene kašičice praška za pecivo

100 ml kisele vode

Priprema:

Pomešajte gustin, kukuruzno brašno, so, kurkumu i prašak za pecivo u jednu posudu, pa sve dobro sjedinite. U ovu smesu najpre uvaljajte sve bareno povrće koje želite da pohujete.

Ukoliko planirate da pržite ribu, stavite pola kafene kašičice kurkume i pola kafene kašičice aleve paprike u smesu od gustina, kukuruznog brašna i soli, pa u ovu smesu uvaljajte ribu.

Potom u ostatak smese sipajte kiselu vodu, dobro razmutite kašikom tako da nema grudvica i opet uvaljajte povrće, odnosno ribu u ovu smesu koja je po konzistenciji malo gušća od smese za palačinke.

(Stvarukusa)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com